Aile Bakanlığı Her Haneye 2 Bin 691 Lira Karşılıksız Maddi Yardım Verecek!

Aile Bakanlığı maddi olarak yardıma ihtiyacı olan aileler için sosyal yardım ödemeleri yapmaya devam ediyor. Haneye düşen gelir miktarının belirli bir seviyeden düşük oldu ve madde ile size ihtiyacı olan vatandaşlara 1248 lira karşılıksız yardım parası vereceğini açıkladı. Verilecek falan bu yardım sayesinde hem aile üyeleri temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek hem de çocuklarının eğitim masraflarını giderebilecek.

Aile Bakanlığı maddi olarak zorluk çeken ailelere SED ödemeleri adı altında belirli miktarda para yardımı yapmaktadır. Yapılan bu yardımla ailelerin hem temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi hem de çocuklarının eğitim almasında önlerine çıkabilecek engellerin kaldırılması hedeflenmektedir. Bakanlık tarafından okul öncesi eğitimi alan öğrenciler için 456 lira, ilköğretim öğrencileri için 684 lira, ortaöğretim öğrencileri için ise 730 lira, yüksek öğretim öğrencileri için de 821 liralık maddi destek vermektedir.

SED ÖDEMESİ NEDİR?

Ailesinin maddi durumu iyi olmayan çocukların eğitim hayatının desteklenmesi için Aile Bakanlığı tarafından verilen maddi yardıma SED denir. Verilen bu desteğin sayesinde maddi yetersizlik yaşayan aileler çocuklarından ayrılmak zorunda kalmıyor.

2021 SED ÖDEMELERİ NE KADAR?

SED ödemeleri öğrencilerin eğitim seviyelerine göre yapılır.

•Okul öncesinde eğitim alan öğrenciler için 456,28 lira ödeme yapılmaktadır

•İlköğretimde okuyan öğrenciler için 684,41 lira ödeme yapılmaktadır.

•Orta öğretimde okuyan öğrenciler için 730,04 lira ödeme yapılır.

•Yükseköğretimde eğitim gören öğrenciler için 821,30 lira SED ödemesi verilir.

•Bakımdan ayrılmış gençler için 365,0 2 lira ödeme verilir.

SED BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

SED ödemelerinden yararlanmak isteyen vatandaşların gerekli evraklar ve belgelerle birlikte kendilerine en yakın il ve ilçelerde bulunan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüklerine veya Sosyal Hizmet Merkez Müdürlüklerine başvuru yapması gerekmektedir. Bunun yanı sıra e-devlet sistemi üzerinden de başvuru yapılabilmektedir.

SED BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER

•Kimlik belgesi

•Öğrenci belgesi

•Gerekli olduğu durumlarda sağlık raporu

•Kişinin iş ve meslek kurslarına başvuru yaptığını gösteren belgeler

•Kuruluş tarafından farklı evraklarda istenebilmektedir.