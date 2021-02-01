Aile Bakanlığı Emeklilere 2 Bin Lira İkramiye Vereceğini Açıkladı!

Her yıl Ramazan ve Kurban bayramında 2 defa olmak üzere verilen emekli ikramiye ödemesi 2021 yılında da devam edecek. Her bayramda 1000’er lira olarak verilen emekli ikramiye ödemesinde bu sene zam yapılması bekleniyor. Vatandaşlar ise “2021 emekli ikramiye ödemesi ne zaman, emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı, emekli ikramiyesi alabilir?” gibi soruların yanıtlarını arıyor. işte 2021 Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiye ödemeleri ile ilgili tüm merak edilenler...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından emekli vatandaşlara 2021 yılında Ramazan ve Kurban bayramında iki kez emekli ikramiye ödemesi verilecek. 12,5 milyon emeklinin yararlanacağı bu ödemelerin hesaplara ne zaman yatacağı henüz kesinleşmedi. Tarihi netleşmesi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından açıklama yapılması bekleniyor.

2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

13-15 Mayıs tarihleri arasında denk gelen 2021 Ramazan Bayramı’nda verilecek olan emekli ikramiyesinin tutarı ve ne zaman hesapları yatacağı merak ediliyor. Bakanlık tarafından erken ödeme yapma kararı alınmadığı sürece Ramazan Bayramı emekli ikramiye ödemelerinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında yapılması bekleniyor.

20-23 Temmuz tarihleri arasında denk gelen Kurban Bayramında ise ikramiyelerin 12-19 Temmuz arasında hesaplara yapması bekleniyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının yapacağı duyuru ile birlikte bu tarihler netleşecek.

2021 yılında verilecek olan bayram ikramiyelerinden yeni emekli olan vatandaşlar da alabilecek. Mayıs ayının sonuna kadar emekli aylığı bağlanmış olan vatandaşlar, bu yıl iki bayram ikramiyesini de alabilecek. Temmuz ayına kadar emekli aylığı bağlanmış olan vatandaşlar ise yalnızca Kurban Bayramı ikramiyesi alabilecekler.

2021 EMEKLİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Memur emeklilerine yüzde 7.3 oranında zam yapılırken SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 8.36 zam uygulandı. Bu doğrultuda esnafta en düşük emekli maaşı 2044 lira olurken 2000 yılından önce emekli olan SSK'lı vatandaşlarda 2419 lira oldu. Memurların aldığı en düşük emekli maaşı ise 3 bin 21 lira olarak belirlendi.

KAMU ÇALIŞANI İKRAMİYE VE MAAŞ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

4C kapsamında görev alan kamu çalışanları ikramiye ve maaş hesaplamalarını SGK’nın resmi internet sitesinden gerçekleştirebilirler.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2021, 21:12