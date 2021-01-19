Aile Bakanlığı açıkladı! Hesaplara Yatırılacak! 763 TL Ödeme

Selçuk, resmi olarak yapmış olduğu açıklamalarda;

Maaş zamları,

Yardımların kimleri ilgilendirdiği,

Yardımların ne kadar devam edeceği,

Ödenek miktarlarının ne olduğu gibi konulardan bahsetmiştir.

Basın duyurusu yapılan açıklamalar ihtiyaç sahiplerinin temin etmiş oldukları gelirlerin yükseldiğini göstermektedir. Böylelikle sadece emekli ya da çalışan maaşlarına değil ihtiyaç sahiplerinin ödeneklerine zam geldiği de kesinleşmiştir. Peki yükselen maaşlar kimleri ilgilendiriyor ya da ödemeler ne zaman yapılacak? Detayları içeriklerimizden öğrenebilirsiniz.

SED Ödemelerine Zam Geldi!

Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ülkemizde oldukça uzun zamandan bu yana verilmektedir. Hizmetlerin pandemi nedeni ile sağlanmadığının altı çizilmektedir. Sadece pandemi hizmet sisteminin genişletilmesine neden olmuştur. Bu çerçevede;

Engelli maaşları,

Yaşlılar için aylıklar,

Dul ve yetim aylıkları,

Evde bakım paraları gibi ödeneklerin sayılması mümkündür.

Vatandaşlar ihtiyaç duymaları halinde uzun zamandan beridir başvurularak hizmetlerden istifade edebilmektedir. Ödenek başvurularından sonra herkes inceleme altına alınmaktadır. Kurum personelleri tarafından gerçekleştirilen incelemeler gerçekten ihtiyaç sahibi olunup olunmadığı konusunda net bir karar alınmasını sağlamaktadır. Böylece zamlı olan yardımlardan sadece ihtiyacı olan insanların yararlanması garanti altına alınmaktadır.

Hesaplara Otomatik Olarak Yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı SED zamlı maaşları hakkında merak edilen detayları açıklamıştır. Bu tür yardımların temin edilebilmesi için ilgili kurumlara bireysel şekilde başvuru yapılması gerekmektedir. Başvuruların iletilmesinden sonra inceleme sonucuna göre olumlu ya da olumsuz yanıtlar alınmaktadır. Duruma göre temin edilen maaşlar;

Verilen hesaplara yatabilmekte,

PTT şubelerinden çekilmek üzere isme yatabilmektedir.

Kim Ne Kadar Maaş Alacak?

Süreç tamamen ihtiyaç sahiplerinin isteklerine göre ilerlemektedir. Ancak başvuru şartı sadece ilk alım öncesinde gereklidir. Buradan onay çıkmasından sonra kişilerden zamlı maaş başvurusu yapılması istenmemektedir. Zamlı olan rakamlar otomatik olarak kişilerin hesaplarına yatırılmaktadır. Vatandaşlar hesaplarından ne zaman para alacakları konusunda da güncelleme yaşamamışlardır. Ancak yardımların bazıları senelik olduğu için yeniden başvuru gerekebilmektedir.

Sosyal yardım ödemeleri ne kadar olacak milyonlar tarafından merak edilmektedir. Bu alanda pek çok farklı yardım yapılmaktadır. Yaşlılardan öğrencilere kadar hemen her kesim kendilerine özel bir sosyal yardım temin edebilmektedir. Zam miktarlarından sonra ne kadar para alınacağı konusu bundan ötürü sıklıkla araştırılmaktadır.

Bakanlık resmî açıklamaları evde bakım için güncellenen aylıkların 1.657 TL olduğunu kesinleştirmiştir. SED kapsamında ödeme alan çocuklar için yatırılacak olan TL miktarı ise 1.161 TL olarak değiştirilmiştir.

Engelli aylıklarında da yeni zamlı döneme girilmiş durumdadır. Fakat her engelli aynı aylık miktarını hesaplarında göremeyecektir. Resmi olarak açıklanan sistem;

%40 ve %69 oranında engelli olanlara 609 TL,

%70 ve üzerinde engelli olanlara ise 914 TL maaş yatacağını ortaya koymaktadır.

Engelli yakınlarının alacakları aylık da resmi olarak 609 TL olarak açıklanmıştır. Özel durumlar verilen rakamların değişim göstermesine neden olabilmektedir.

SED Ödemelerinde 2021 Dönemi

Bakan Selçuk SED ödemelerinde rakamsal olarak değerlerden de bahsetmiştir. Bu çerçevede 2020 yılı içerisinde milyarlarca TL yardımın ihtiyaç sahiplerine ulaştığının altı çizilmektedir. Bilindiği üzere yaşanan virüs salgını yardımların önem derecesinin de yükselmesine neden olmuştur.

Selçuk, açıklamalarına SED kapsamının 2021 yılında genişleyeceğini vurgulayarak sonlandırmıştır. Zira 2021 yılının ilk altı ayında planlanan değerler 2020 yılına göre daha yüksektir. Böylelikle ihtiyaç sahibi vatandaşların mağdur olmaması adına yoğun mesai harcanmaktadır. Maaşlar her zamanki tarihlerde otomatik bir şekilde hesaplara aktarılacaktır.