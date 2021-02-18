Aile Bakanlığı 5 Bin TL 10 Bin TL Ödünç Para Veriyor!

2020 yılının Mart ayında ortaya çıkan korona virüs hastalığı tüm dünyayı kasıp kavurduğu gibi Türkiye’yi de bir hayli olumsuz etkilemeyi başaran oldukça tehlikeli bir hastalık türüdür. Bu dönemde işsiz kalan ya da mevcut dükkanını kapatmak zorunda kalan vatandaşların büyük birçoğu ise; zorlu bir süreçten geçtiğini ve maddi anlamda büyük sıkıntılar yaşadığını her fırsatta dile getirmeye de devam etmektedir. Söz konusu yardımların yapılmasının temel sebebi ise, pandemi süresinin olumsuz etkilerinden de kötü yönde etkilenen vatandaşların ekonomisini bir ölçü de olsa rahatlatmaktır.

Bakanlık Yardımları için Nasıl Başvuru Yapabilirim?

İnternette yayımlanan yardım haberlerinden sonra ihtiyacı olan vatandaşların büyük bir çoğunluğu bakanlık yardımları içi nasıl başvuru yapabilirim? Sorularını sıklıkla sormaya da devam etmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının ihtiyaç sahibi vatandaşlar için yaptığı 5 bin ve 10 bin TL oranındaki yardımlara başvurmak istiyorsanız, izlemeniz gereken yol şu şekilde olacaktır;

Başvurularınızı gerçekleştirebilmek için; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlığının kendi adresine giriş yapmanız ve burada yer alan başvuru formunu eksiksiz bir şekilde de doldurmuş olmanız gerekecektir.

Başvurunuzu tamamladıktan sonra, yetkili birimlere göndermeniz gerekmektedir.

Başvurularınız değerlendirildikten kısa bir süre sonra ise, yetkili bir kişi tarafından başvurunuzun nasıl sonuçlandığı hakkında size bilgi verilecektir. Bu sonuçları internet üzerinden takip edebilmeniz de mümkündür. Başvurunuz olumlu sonuçlansa da olumsuz olsa da mutlaka durumdan haberdar edileceksiniz.

Yardım için Başvuru Şartları Nelerdir?

Detaylı bilgi almak istiyorsanız; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının dahili numarasını arayabilir ve konuya ilişkin sorularınızı yetkililere yönelterek bilgi sahibi olmanız mümkündür.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan yardımlar maalesef başvuran herkese verilmiyor. Bu durumun temel sebebi ise; ülkemizde yer alan birçok ihtiyaç sahibi vatandaşın olmasıdır. Özellikle de pandemi döneminden ötürü işsiz kalan ya da dükkanlarını kapatmak zorunda kalan vatandaşlar, süreçten ötürü zor durumda olduklarını her fırsatta belirtmeye devam etmektedir. Bu nedenle de devletin verdiği yardımlara ihtiyacı olduklarını söylemektedirler.

Özellikle de çocuklu ailelerin büyük bir çoğunluğu, masrafları karşılayamadıklarını açıklamıştır. Bu durumda olan ailelerin hemen hemen hepsi, devlet tarafından yapılan yardımlara başvurarak gündelik ihtiyaçlarını karşılamak ve ekonomilerini rahatlamak istediklerini belirtmişlerdir. Başvurularını gerçekleştirmek için gerekli şartlar ise şu şekilde sıralanmaktadır;