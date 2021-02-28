Acil Nakit İhtiyacı Olanlara 3 Ay Ertelemeli Güncel Kredi Fırsatı Kamu Bankasından Geldi!

Kamu bankaları vatandaşlarımız için salgın döneminde yeni kredi kampanyaları duyurmaya devam ediyor.

Vatandaşlarımızın her ne kadar krediye olan ihtiyaçları artsa da bu kış aylarında kredi ödemesi yapmak istemiyorlar. Artan faturalar ve doğalgaz masrafı ile boğuşan aileler bir de krediye para ayıramıyorlar. Hal böyle olunca vatandaşlar ya ertelemeli krediyi talep ediyor ya da ihtiyaçlarını ertelemek zorunda kalıyorlar.

İHTİYAÇLARINIZI ERTELEMEDEN KREDİNİZİ ŞİMDİ ALIN HAZİRANDA ÖDEYİN

Kamu bankaları tarafından geçen yaz döneminde bir yıla varan ertelemeli krediler sunulmuştu. Daha sonra ise bu fırsatlar sonbahar dönemiyle rafa kalktı. Kredi çekmek isteyen vatandaşlarımız tekrar ötelemeli kredi fırsatı beklese de maalesef ki yakın zaman bu kampanyanın tekrar gelmesi pek mümkün görünmüyor.

Fakat vatandaşlar için özellikle de kamu bankaları yeni kredi paketleri düzenlediler. Mart ayıyla birlikte Vakıfbank vatandaşların ihtiyaçlarına uygun ihtiyaç kredisi sunuyor. İhtiyaç kredinizi şimdi alıp haziran döneminde ödemeye başlıyorsunuz!

36 ay vade sunan kamu bankası Vakıfbank’a kredi başvurunuzu SMS ile bile hızlıca yapabilirsiniz. Yine vatandaşlarımız şubelerden ya da internet üzerinden de başvurularını tamamlayabilirler.

3 ay ertelemenin yanı sıra banka aynı zaman da esnek ödeme seçenekleri de veriyor. Vatandaşlarımız eşit taksitli ödemeler yerine, artan ya da azalan taksitli ödeme planlarından yararlanabiliyor. Bunun dışında yine 3 ayda bir ödeme, balon ödemeli ya da serbest ödeme seçenekleri de banka tarafından vatandaşlarımıza sunuluyor.

SMS BAŞVURUSU

Vatandaşlarımız SMS ile de kredilerine başvuru yapabilirler. Bunun için KREDI yazıp boşluk bırakmaları ardından T.C kimlik numaralarını ve aylık gelirlerini yazmaları yeterli. Kısa mesaj ise 5724’e gönderilmeli.

3 AY ERTELEMELİ VAKIFBANK KREDİSİ

Vakıfbank vatandaşlarımıza 125 bin liraya kadar verdiği kredi de 36 ay vade fırsatı sunuyor. Faiz oranı ise aylık %1,52.

100 bin Türk lirası kredi için vatandaşlarımız aylık 3 bin 813 lira toplamda geri ise 137 bin 277 lira ödemekteler.

125 bin lira kredi içinse aylık ödemeleri 4 bin 766 liraya ve toplam geri ödemeleri de 171 bin 596 liraya çıkıyor.