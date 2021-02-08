Açık Kapıyla Herkese 500 TL Harçlık Yeniden gündemde! Resmi Açıklama geldi!

Gün geçtikçe iyiye gitmesi beklenirken, her geçen gün kötüye giden virüs dalgası sonrası hükümet akşama kadar uğraşıyor! Çok büyük bir jest duyurulmak üzere olduğu tüm kulislerde konuşuluyordu. Bu sabah saatlerinde gelen bilgiye göre Açık kapı uygulamasıyla geçtiğimiz sezon 400 TL harçlık verilecek ödemesi sonrası İçişleri Bakanlığı bir duyuru metni yayınlamıştı. Ancak bugün ZAMLANDI! Büyük Müjde olarak verilen haberde açık Kapıyla tüm vatandaşlara 500 TL verilecek haberleri yeniden zirvede yerini aldı!

Açık Kapı uygulamasıyla herkese 500 TL yeniden gündemde!

Açık kapı uygulamasıyla Mart 2020 ilk gününden itibaren bir çok yardım yapılıyordu. Ancak en çok 400 TL yardım yapılacağı haberleri çıkmıştı. Düşük gelirlilere, geliri olmayanlara, asgari ücretli çalışanlara ve emeklilere 400 TL Nakit ödeme verilecek haberleri gündeme gelmiş, İçişleri Bakanlığı herkese değil ancak açık kapı uygulamasıyla yardım başvurusu yapabilirsiniz açıklaması gelmişti.

Hükümete yakın sitelerden ZAMLANDI haberi!

Hükümete yakınlığıyla bilinen ve "Büyük müjde! Zamlanarak ödenecek" adı altında tüm vatandaşlara 400 TL verilmesi düşünülen Açık Kapı yardım uygulaması 500 TL yükseltildi haberleri gündeme geldi. Bir çok kişiye zam ve müjde üstü müjdeler veren bu siteler sonrası İçişleri Bakanlığıyla sizler için görüştük. Peki Herkese 500 TL verilecek mi? Tüm vatandaşlara Açık Kapı uygulamasıyla 500 TL ödeme verilecek mi sorduk!

İçişleri Bakanlığının Cevabı!

İçişleri Bakanlığı "Böyle bir sürpriz masamızda olabilir de olmayabilir de! Sizden ricamız bunu paylaşmanız diyerek " Ekeonomik İstikrar Paketi çerçevesinde sosyal destek ödemelerine ilişkin yapılan başvurular Açık Kapı sistemi üzerinden değil; Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal destek ön başvuru şeklinde alınmalıdır" açıklaması geldi. Ancak burada büyük nokta herkese 500 TL yakın bir ödeme yapılacağı ancak Erdoğan'ın açıklayacağı sinyallerini biz aldık!

Açık Kapı uygulaması nedir?

Açık kapı uygulamasıyla vatandaşların soru ve sorunları çözüldüğü, mağduriyetlerle en üst düzeyde iletişim sağlanmasıyla amacıyla kurulan bir platformdur. Doğrudan valilik bünyesinde Açık kapı masalarını 322 konudan biriyle hemen çözebilirsiniz. Ancak nakit yardımlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından alınabilir.

Yeniden gündemde!

Türkiye'de Açık Kapı uygulamasıyla harçlık olarak bilinen, ancak gerçek bir Harçlık tüm vatandaşlar için kaçınılmaz olmuştur. Erdoğan 4 il kongresinde yaptığı bugünkü konuşmasında "Bugünlere Aziz milletimizin duası ve emeğiyle geldik. Ailesinden, eşinden ve işinden fedakarlık yapan vatandaşımıza devlet destek olacak" açıklamaları sonrası tüm vatandaşlara 500 TL Harçlık verilmesine kesin gözüyle bakılıyor!

Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2021, 14:47