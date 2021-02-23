ABD Hazine Bakanı Yellen'in Bitcoin korkusu!

Kripto paralar özellikle son zamanlarda bir hayli revaçta. Kripto paraların en güçlü temsilcisi olan Space X ile Tesla'nın kurucusu Elon Musk, gelecekte kripto paraların bir değişim aracı olacağından şüphe duymadığını belirtiyor. Zaman zaman sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulunan Musk, kripto para piyasasında büyük dalgalanmalara neden oluyor. Musk'ın bir paylaşımıyla parasını beşe katlayanlar olduğu gibi dikkatsiz yatırımcıların aynı oranda kaybettiği biliniyor. Kripto paralarla ilgili ise ekonomi uzmanları ve yetkililerden "uzak durulması" gerektiğine dair açıklamalar geliyor.

"Bitcoi piyasası son derece oynak, yatırımcılar dikkat etsin"

Kripto paraların yükselişini tehlikeli gören isimlerden biri de ABD'nin yeni Hazine Bakanı Janet Yellen oldu. Yellen, özellikle son zamanlarda bir hayli büyüyen kripto para piyasası hakkındaki görüşlerini de aktardı. Yellen, en güçlü kripto para olan Bitcoin'in zannedildiği kadar fazla kullanılan "bir işlem mekanizması" olmadığını belirtti. Bitcoin'in genellikle yasadışı işlerde bir değişim aracı olarak kullanıldığını aktaran Yellen, Bitcoin işlemleri yapılırken sarf edilen enerjiye inanamadığını kaydetti. Bitcoin'i verimsiz olarak gördüğünü bildiren ABD Hazine Bakanı Yellen, son derece spekülatif bulduğu Bitcoin piyasası nedeniyle yatırımcıların batma noktasına gelebileceğini sözlerine ekledi. Şu an 1 Bitcoin, 50 milyon 880 bin ABD dolarından işlem görüyor.

Yellen'in ekonomi planı

2010 ile 2018 arasında FED Başkanlığını yürüten Janet Yellen, son ekonomik atmosfer hakkında açıklamalarda bulundu. Koronavirüs salgınının ekonomik yönden verdiği zararları minimuma indirmeleri gerektiğini aktaran, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 milyar dolarlık ekonomik destek paketi sunduğunu hatırlattı. Ülkeyi istikrarlı bir rotada tutmak istediğine değinen Yellen, yeni Başkan Biden'ın varlık vergisine sıcak bakmadığını kaydetti. Yeni ABD hükümetinin kurumlar vergisini yüzde 28'e yükseltmeyi düşündüğünü kaydeden Yellen, vergi oranlarının sıradan yatırımcı üzerindeki etkisinin ana belirleyici olacağını sözlerine ekledi.