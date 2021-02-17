7 Bankada Flaş karar! Herkesi ilgilendiriyor

Bankalar, ev ya da araba sahibi olmak isteyen vatandaşları da düşünerek var olan faizlerini büyük bir ölçüde düşürmüş ve vatandaşların çekeceği kredileri de daha rahat ödeyebilmesine olanak sağlamıştır.

Ziraat Bankası Faiz Oranları

5 Şubat itibariyle ziraat bankası da kredi faizlerini düşüreceğini bildirdi. Ziraat bankasından çekebileceğiniz 5 ayrı konut kredisi seçeneği bulunmaktadır. Bu kredilerin faiz oranları ise birbirinden farklıdır. Ziraat bankasından en çok alınan krediler ve bu kredilerin faiz oranları ise şu şekildedir;

Konut kredisi faiz oranları ; %1,52 oranındadır.

; %1,52 oranındadır. Sıfır Konut kredisi

Sıfır konut kredisi faiz oranları 1,43 gibi oldukça düşük bir miktardadır.

Aynı zamanda Ziraat bankasından tüketici kredisi çekerek de ev ya da araba sahibi olmanız mümkün olacaktır. Tüketici kredileri için ise; 4 ayrı seçenek gündeme gelmiştir. En çok kullanılan kredi seçeneğinin faiz oranı ise; %1,68 gibi bir orandır.

Ziraat Bankası’nın sağladı araç kredilerinin faiz oranları is şu şekilde sıralanmaktadır; Kaskosuz araç kredisi almak istiyorsanız, 1,66 oranında bir faiz ödemeniz gerekmektedir. Ancak siz kredinizi kaskolu bir araç için almak istiyorsanız, faiz oranınız 1,64 olacaktır.

Halkbank Konut Kredisi

Halkbank konut kredisi, 2 farlı seçenektedir. Ancak siz bu kredilerin tamamını Gayrimenkul konut kredisi içinde alabilirsiniz. Halkbank’ın vatandaşlara sağladığı kredi seçenekleri ve kredilerin faiz oranları ise şu şekildedir;

Hesaplı evim kredisi; 1.47 bu kredi 2. El faiz üzerinden hesaplanmaktadır.

Hesaplı evim kredisi; 1,42 bu kredi 1. El faiz üzerinden hesaplanmış bir orandır.

Aynı zamanda 1,60 faiz oranıyla Halkbank üzerinden araç kredisi çekmeniz de mümkün olacaktır.

Vakıfbank Faiz Oranları

Eğer Vakıfbank üzerinden araç kredisi çekmek istiyorsanız; satın alacağınız arabanın sıfır ya da ikinci el oluşuna göre iki farklı seçenek vardır. Fakat her iki kredi seçeneğinde de ödeyeceğiniz faizin oranı 1,48 olacaktır. Vakıfbank araç kredisi konusunda birçok bankaya oranla düşük faizler uygulamaktadır.

Vakıfbank üzerinden kredi çekmek istiyorsanız ve bu krediyle konut satın almak istiyorsanız da, ödeyeceğiniz faiz oranı diğer bankalara nazaran düşük olacaktır. Vakıfbank’ın Sarı panjur konut kredisi için belirlediği faiz oranı; 1,40’tır.

da ev ve araba almak isteyen vatandaşlara özel, fazlasıyla düşüşe geçmiştir.

İş Bankası Faiz Oranları

İş bankası faiz oranları da diğer bankalar gibi düşüşe geçmiştir. Bankadan kredi çekerek kendinize araç almak istiyorsanız; ödeyeceğiniz faiz oranı 1,55’tir. Banka üzerinden çekeceğiniz ihtiyaç kredisinin oranı ise; 1,50’dir. Eğer siz sigortasız konut kredisi almak istiyorsanız 1,45 oranında faiz öderken, sigortalı konut kredisi çekmeniz durumunda ise; 1,40 oranında bir faiz ödeyeceksiniz.

Garanti Bankası Faiz Oranları

Garanti bankası faiz oranları da 5 Şubat itibariyle fazlasıyla düşmüştür.

Taşıt kredisi faiz oranları; 1,49

Konut kredisi faiz oranları; 1,41

İhtiyaç kredisi faiz oranları 1,49

Akbank Faiz Oranları

Konut kredisi faizi; 1,39

İhtiyaç kredisi faizi; 1,96

Taşıt kredisi; 1,52

Direkt kredi faizi; 2,03

Konut kredisi faizi; 1,39

TEB Bankası Faiz Oranları

5 Şubat itibariyle düşüşe geçen TEB bankası faiz oranları ise şu şekildedir;