6 Milyon Emekliye müjdeli haber! İntibak Zammı Dev adım atıldı

Gerek Türkiye Emekliler Derneği gerekse diğer kurumlar tarafından ek ödeme miktarlarının değiştirilmesi istenmektedir.

Ek ödeme oranlarının değiştirilmesi,

İntibak zammı uygulamasının gelmesi,

Maaş zam sistemlerinin güncellenmesi gibi farklı isteklerin olduğu da bilinmektedir.

Konu hakkında çalışmalar aktif bir şekilde devam etmektedir. Bu neden yüzünden kısa süre içerisinde sonucun gelmesi beklenmektedir. Ancak nihai sonuçlar için belirtilecek olan kurulların toplanması ve çıkacak kararların incelenmesi de gerekecektir.

İntibak Zammı ile Alakalı Son Gelişmeler

Emeklilere intibak zammı konusunda kişilerin ne zaman emekli oldukları da ciddi derecede önem arz etmektedir. Zira bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olmuş vatandaşlar için zaten intibak zammı uygulamasına gidilmiştir. Bu uygulama milyonlarca emekli bireyin yüzünü güldürmüştü.

2021 yılı içerisinde hazırlanmış olan intibak zam talepleri bu kez de 2000 ve sonrasında emekli olanlar için geçerlidir. Düzenleme konusunda teklifler konfederasyonlar ve sendikalar üzerinden görüşülmektedir. Ancak yasal olarak kesinlik kazanabilmesi adına meclis onayına ihtiyaç bulunmaktadır. Konunun meclis onayından geçmesinden sonra Resmî Gazete yayını beklenecektir. Sonrasında intibak yasası uygulamasına başlanmış olunacaktır.

355 TL İntibak Zammı Mı Geliyor?

Merak edilen 355 TL intibak zammı konusunda aşama kaydedilmesi halinde;

Memur,

İşçi,

Esnaf emeklilerinin maaşlarında değişim meydana gelecektir.

Konunun kesinlik kazanabilmesi ise açıklandığı üzere meclis onayına bağlanmış durumdadır. Fakat bunun öncesinde de belli toplantılar ve görüşmeler yapılmak zorundadır. Mart ayı içerisinde toplanması beklenen ve KPDK olarak bilinen “Kamu Personeli Danışma Kuruşu” da bunlardan biridir. Aynı şekilde intibak zammı hakkında toplu iş sözleşmelerinden de sonuç alınması beklenmektedir.

Toplu iş sözleşmesi için verilen tarih ise ağustos ayını göstermektedir. Verilen tarihlerden de anlaşıldığı üzere intibak zammı konusunun içinde bulunduğumuz yıl içerisinde olumlu veya olumsuz olarak sonuçlanması beklenmektedir. Sonuçlanma ile birlikte basın açıklamaları resmî kurumlar tarafından duyurulacaktır.

Kurumlara İletilecek Olan Talepler Neler?

Kurumlarla yapılacak olan toplantı intibak düzenlemelerinin yanı sıra farklı talepleri de içerecektir. Bu alanda da net açıklamalar yapılmasından kaçınılmaktadır. Buna karşın toplantı gündeminde olması beklenen ana konular şimdiden tahmin edilebilmektedir. Tahminler konularının;

Emeklilerin toplu taşıma kullanımındaki yaş sınırının kaldırılması,

Emekli vatandaşlar için de aile yardım tanımlaması yapılması,

Sadece yaştan ötürü emekli olamayanlar kendi isteği ile görevlerini bıraktığında Genel Sağlık Sigortası dışında bırakılması,

Kadro ve dereceleri aynı olmasına karşın kurum farkından ötürü yaşanan emekli maaş farkları ortadan kaldırılması şeklinde olacağa benzemektedir.

Konuların kesinlik kazanmasından sonra ekleme ya da çıkarma olması halinde de içerikler yenilenecektir.

İntibak Düzenlemesi Neler İçerecek?

2000 sonrası emeklilere intibak düzenlemesi gelmesi halinde emekliler pek çok avantajı aynı anda yaşayacaklardır. Konu hakkında şimdiden açıklamalar gelmeye başlamıştır. Yasanın meclis onayından geçmesi halinde taban emekli aylıklarının asgari ücret ile bir tutulması sağlanacaktır. Emekliler için temin edilen ek ödemeler de işin içine dahil edildiğinde minimum maaşlar 2.324 TL haline gelecektir. Bu da geçim sıkıntısını büyük oranda ortadan kaldıracaktır.

Normal şartlar altında emekli vatandaşlardan sağlık kesintileri de yapılmaktadır. Ancak sistemin onaylanması halinde sağlıkta ek ödemeler kalkacaktır. Bu da emekli maaşlarındaki sağlık kesintisinin kalkacağı anlamına gelmektedir. Son olarak 2000 sonrasında emekli olanların ana maaşlarına 255 TL’ye varan zamlar yansıtılarak ana maaş oranları yükseltilecektir.