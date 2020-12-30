6 ay ertelemeli 60.000 TL kredi kampanyasına QNB Finansbank, TEB, Ziraat Bankası ve Akbank katıldı!

Pandemi döneminde sıkıntı yaşayan müşterilere bankalar genel olarak kredi kampanyaları yapmaktadırlar. Kişilerin nakit ihtiyaçlarını bankadan alacakları krediler ile değerlendirmek isteyen kişiler ertelemeli olan kredileri daha cazip bakmaktadırlar. Özellikle işini kaybeden ve işinde yeterli performansı ulaşamayan kişilerin bu ertelemeli krediler ile hem borçlarını ödediğini hem de rahat bir nefes aldığını söyleyebiliriz. Sizler de eğer 60.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız 6 ay ertelemeli olarak kredi veren bankalar dan hızlı bir şekilde işlem yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu bankaların hangileri olduğu hakkında bilgiler vermek istiyoruz. Kredi başvurusu yapmadan önce kredi notunuzun yüksek olması gerekiyor. Kredi notu yüksek olan kişiler bankalardan kredi kullanabilirler.

QNB Finans Bank 60.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Hızlı bir şekilde onay almak istiyorsanız, QNB Finansbank üzerinden bu kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz. QNB Finansbank 6 ay ertelemeli ve 60 bin TL krediyi sizlere 36 ay vadeye kadar vermektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler TC. kimlik numaralarını 50 30 a mesaj göndererek kredi başvurusunda bulunabilirler. Ayrıca bankanın internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusunda bulabiliyorsunuz. Banka internet sitesinden yapacağınız kredi başvurusunda sonuçları sizin yine cep telefonunuza gelecektir. Cep telefonunuza gelen onay mesajı ile birlikte en yakın banka şubesinden onaylı olan tutarı kullanabilirsiniz.

TEB Bankası 60.000 TL 6 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası 60.000 TL ve altı ay ertelemeli ihtiyaç kredisi başvurusu

Size en yakın TEB Bankası şubesine giderek kimlik ve gelir belgenizi verip 60 bin TL için kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunda bulunduğunuzda banka hemen size aynı gün içerisinde değerlendirmeye alır ve sizi bankadan çıkmadan size ne kadar onay aldığınızı söyler. Kredi onayı alan kişiler de buradan kredilerin hızlı bir şekilde kullanabilirler. 60.000 TL kredilerde 6 ay erteleme ve 3 ay ertelemeli seçenekler bulunmaktadır. Bankanın internet sitesine girerek buradan da kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. İnternet sitesinden ön onaylı kredi varsa bu krediye şubelerden kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden de 60 bin TL'lik kredi kullanabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 6 ay ertelemeli krediyi alabilmeleri için bankadan maaş alması gerekiyor. Emekli çalışan veya devlet memuru olmanız durumunda bu bankadan alacağınız kredi 6 ay ertelemeli olarak verilecektir. Ziraat Bankası devlet bankası olmasından dolayı düşük faiz oranları ile müşterilerine destek olmaktadır. Çalışan kişilerin en az 6 aylık sigortası olması durumunda banka onay verir. Yeni bir işe başladıysanız maalesef onay alamazsınız. 60.000 TL üzerinde de banka müşterilerine kredi desteği veriyor. Özellik ve borç kapatma gibi krediler de bankadan onay alarak hemen işlem yapabilirsiniz.

Akbank 60.000 TL 6 ay ertelemeli kredi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden de 60 bin TL'ye kadar ve 6 ay ertelemeli kredi kullanmanız mümkündür. Banka şubelerinden yapacağınız kredi başvurusunda 6 ay erteleme seçeneğini kullanabilirsiniz. Ama eğer internet bankacılığı üzerinden kredi başvurusu yapacaksınız en fazla 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapmak için kredi notunuzun 1200 ve üzerinde olması şartı vardır. Ayrıca diğer bankalarda da sıkıntısız bir ödeme performansınızın olması gerekiyor. Kredi şartları uygun olan kişiler Akbank üzerinden 60.000 TL hızlı bir şekilde kullanabilirler.