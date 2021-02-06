50.000 TL ödeme ertelemeli kredi İş Bankası ve Yapı Kredi'de!

50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen müşteriler belirli şartlara uygun olmaları durumunda bu kredileri anında kullanabiliyorlar. Kredi kullanacak olan kişiler kredi notu yüksek olması durumunda aynı gün içerisinde onay alabilir ve kredilerinde yine aynı gün içerisinde kullanabilirler. Kredi kullanmak isteyen kişiler 50.000 TL kredi kullanmak için SMS ile başvuru yapabilir veya internet sitesi üzerinden de kredi başvuru formlarını doldurarak işlem yapabilirler. Başvuru yaptıktan sonra kredi onayı alırsanız 36 ay vadeye kadar sizlere seçenekler sunarlar. Bu kredilerin ilk taksit ödemelerinde erteleme yapabiliyorsunuz. Bazı bankalar 3 bazı bankalar ise 6 ay erteleme yapmaktadır. Şimdi sizlere hangi bankalardan 50.000 TL'ye kadar hızlı ve anında onay alabileceğiniz hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

İş Bankası 50.000 TL kredi başvurusu

İş Bankası üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yaptığınız zaman banka 36 ay vadeye kadar sizlere kredi imkanı tanır. Kredi başvurusunu banka şubesinden yapabilirsiniz. Banka şubesine gittiğiniz zaman kimliğinizi gelir belgenizi ve ikametgah belgenizi götürerek kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Ayrıca İş Bankası şubesinden alacağınız kredi başvuru formunda doldurarak kredi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabilirsiniz.

İş Bankası 50.000 TL kredi kullandığınızda banka sizlerin kredi notuna göre de faiz oranı uygular. İş Cep uygulaması kullanan müşteriler ise şubelere gitmeden kredi kullanabiliyor. Bunun içinde İş Cep uygulamasına girmeli ve buradan kredi başvurunuzu yapmalısınız.

Yapı Kredi Bankası 50.000 TL kredi başvurusu

Yapı Kredi Bankası üzerinden de 50.000 TL'ye kadar kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bunun için Bireysel yazın boşluk bırakın TC. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazdıktan sonra bu mesajı 4411 numarasına gönderin. 50.000 TL kredi başvurusu yapmış olacaksınız. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler 50.000 TL onay aldıkları zaman hemen bu kredileri hesaplarına atabilirler.

Yapı Kredi Bankası 50.000 TL kredi başvurusu onayı alan kişiler hesaplarına bu kredileri atabilmeleri için bankada bir mobil bankacılık kullanması gerekiyor. İnternet bankacılığı şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

Ayrıca bankanın resmi internet sitesine girerek de kredi kullanabiliyorsunuz. Size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek sadece kimliğinizi vererek kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredinin ve hemen aynı gün içerisinde 36 ay vadeye bölerek alabilirsiniz. Üstelik bu banka kredi başvurusu yapan müşterilere notuna göre de faiz oranı uygular. Kredi kullanacak olan kişilerin üç ay ertelemeli olarak kredi eğer daha yüksek limitler de onay almak istiyorsanız kredi notunuzun daha yüksek olması gerekiyor. Yapı Kredi Bankası kredilerinde eğer daha yüksek limitler de onay almak istiyorsanız kredi notunu zun daha yüksek olması gerekiyor.