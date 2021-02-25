5000 TL faizsiz kredi veren 2 banka ilan edilir edilmez uzun kuyruklar oluştu!

5000 TL faizsiz kredi veren bankalar hangileridir? 5000 TL faizsiz kredi almak için başvuru şartları nelerdir? Sizlere yazımızda sıfır faizli kredi alabileceğiniz, bankalar hakkında bilgiler vereceğiz. Emekliyseniz, devlet memuruysanız, esnafsanız ve bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsanız, 5000 TL faizsiz kredi kullanabilirsiniz.

Faizsiz kredi kullanabilmeniz için ülkemizde bulunan katılım bankaları üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankalar yaptıkları tüm bankacılık işlemlerinde, faizsiz olarak sizlere kredi imkanı sağlamaktadır. 5000 TL kredi aldığınız zamanda faizsiz olarak helal kredi adı altında bu kredileri kullanabilirsiniz. Kredi kullanabilmeniz için banka kredi notunuzun uygun olması, eğer bir iş yerinde çalışıyorsanız da sigortanızın düzenli olarak yatması gerekiyor. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşlarını vereceğimiz Katılım Bankaları üzerinden alması şartı vardır.

Kuveyt Türk Bankası, 5000 TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Katılım Bankası, 5000 TL faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kuveyt Türk bankası üzerinden 5000 TL faizsiz kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine giderek hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz, kredi başvurusu yaptıktan sonra banka, değerlendirmeyi yapacak ve size sonucu söyleyecektir. Bu bankanın resmi internet sitesi üzerinden veya internet bankacılığını kullanarak kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kuveyt, Türk Bankası faiz yerine kar payı oranı ile sizlere kredi kullandırır. 36 ay vadeye kadar verilen bu kredilerde 3 ay erteleme yapma imkanınız da bulunmaktadır.

Kamu katılım bankası olan Ziraat Katılım Bankası üzerinden de banka şubelerine giderek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirsiniz beş bin TL ye kadar kimlikle 5000 TL üzerinde kredilerinizi de gelir, belgeli olarak alabiliyorsunuz. özellikle emekli olan müşteriler, emekli kredilerinde bu bankadan 100000 TL'ye kadar kredi kullanabiliyor. Emekli olan kişilerin kredi notu düşük olsa bile emekli maaşlarını Ziraat katılım bankasına taşıması durumunda kredi onayı alabileceklerdir. Size en yakın Ziraat Katılım Bankası şubesine giderek, 5000 TL'ye kadar faizsiz kredi kullanabilirsiniz. Ziraat Katılım Bankası gibi, ayrıca kamu katılım bankası olan Vakıf Katılım Bankası üzerinden de aynı şartlara uygun olarak kredi kullanabiliyorsunuz. Bu bankalardan kredi kullandığınızda, faiz yerine kar payı sizlere sunulur.

Kuveyt Türk Bankası ve Ziraat Katılım Bankası 5000 TL faizsiz kredi kampanyası rekor başvuruyla devam ediyor!