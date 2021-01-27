5 Milyon Emekliye İntibak Zammı! İntibak Sonrası Zam Ne Kadar Olacak?

Milyonlarca emekli almış olduğu çeşitli zamlar ile birlikte 2021 yılı içerisinde birçok avantaj elde etti. Gündemde uzun bir süredir yer edinmiş olan intibak zammı yasası ile ilgili de çeşitli araştırmalar sürüyor. Bakanlık tarafından konu ile ilgili çalışmaların sürdüğü de biliniyor. Enflasyon oranları ile birlikte artış yaşamış olan emekli maaşları ile ilgili yeni çalışmalar da devam ediyor. İntibak zammı ile birlikte emekliler daha da ek zam alabilecek. Yapılması gündemde olan intibak zammı ile birlikte milyonlarca emekli heyecanlı bekleyişini sürdürüyor.

Emekli İntibak Zammında Son Durum Nedir?

Milyonlarca kişi tarafından sorulmakta olan emekli intibak zammında son durum nedir sorusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Konu ile ilgili gerekli çalışmalar aktif bir şekilde devam ediyor. Yapılan çalışmalar ile birlikte milyonlarca kişinin yeni bir zam ile sevindirilmesi gündemde.

Milyonlarca emekli intibak ile ilgili beklentilerini sürdürüyor. Yıl içerisinde meydana gelmiş olan birçok zamdan direkt olarak faydalanmış olan milyonlarca emeklinin gözü bu kez intibak zammına çevrildi. Yapılması beklenen zam ile birlikte genel olarak daha rahat bir nefes alabilecek olan emekliler konu ile ilgili çalışmaları ve bilgilendirmeleri yakından takip ediyor.

Memur emeklileri kurum kaynaklı farkın giderilmesini, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılar ise 355 liraya varan zam yolu açılmasını istiyor. Emeklilerin çeşitli istekleri ve talepleri ile ilgili de devlet ve hükümet tarafından aktif olarak çalışmalar devam ediyor. Yapılan açıklamalar doğrultusunda ise kısa bir süre sonra intibak zammı yasası çıkması bekleniyor.

5 Milyon Kişiye Zam

Anayasa Mahkemesi SSK’lıların intibak zammı talebi ile birlikte gidilmesi gereken adres olarak Meclis’i göstermişti. Meclis içerisinde konu ile ilgili çalışmaların ve araştırılmaların sürdürüldüğü de bilinmektedir. Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgiler verilirken henüz net bir sonucun ve kararın ortaya çıkmadığı da belirtildi.

2000'den sonra emekli olanlara, ilk intibaktaki gibi 50 ile 355 lira arasında zam yolu açılacak. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşı yeniden hesaplanacak. Yapılacak olan zamlar ile birlikte emekliler bu sene içerisinde yapılan her zamdan faydalanmış olacak. Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantılarında ele alınıp karara bağlanması beklenen talep hayata geçerse, aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödemeyle giderilecek. Düşük maaş sahiplerine aradaki fark kadar ilave ödeme gerçekleştirilecek.

Ek ödeme ile birlikte kişilerin daha eşit şartlarda maaş alması sağlanacaktır. Kurum kaynaklı emekli maaşı farkı ek ödeme ile giderilecek. Yapılacak olan çalışmalar yakından takip edilmeye devam edilmekle birlikte birçok emekli de heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. SSK’lılar tarafından sürekli olarak yinelenen intibak zammı talebi ile birlikte devlet harekete geçerek çalışmalarını sürdürüyor. Kısa bir süre içerisinde sonuç elde edilmesi hedefleniyor.