5 Milyon Emekliye İntibak Müjdesi! Sgk, Bağ-Kur Emekli Maaşı Ne Kadar Olacak?

Hükumetin ve bakanlık tarafından uzun süredir yürütülen yeni intibak yasasına yönelik çalışmalar sürerken emekli vatandaşlar yeni intibak yasası dahilinde yeni belirlenecek olan SSK ve BAĞ-KUR emeklilik maaşlarını merak ediyor.

İntibak Yasası Nedir?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan intibak kelimesi uyum ve iki şeyin birbirini tutması olarak tanımlanabilir. Emekli vatandaşların maaşlarına doğrudan etki eden intibak yasası prim kazancı ve prim ödenen gün sayısı aynı olan emekli vatandaşlar arsındaki farklı aylık yatırımından doğan gelir eşitsizliğini ortadan kaldırmak adına denge sağlamak amaçlı uygulanıyor. Sigortalı emekli vatandaşların çalıştıkları dönemdeki kanun hükümleri esas alınarak emekli aylıkları karma bir sistem ile hesaplanıyor.

Son günlerde gündemde yer alan ve sık sık duyulan intibak yasası primlerinin ödeme gün sayısı ve prim kazancı aynı olmamasına rağmen, farklı zamanlarda emekli olunması halinde emekli vatandaşların hak ettiği aylık emekli maaşları eşit olmuyor. Bu mağduriyetin ortadan kaldırılması adına güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliğe varılması adına yapılan çalışmalar intibak olarak adlandırılıyor.

2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan emekli vatandaşların emeklilikleri de iki gruba ayrılıyor. Tüm farklılıkların giderilmesi adına çalışmalar yürüten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu çalışma ile SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı’ndan emekli olan vatandaşların haklarını korumayı amaçlıyor.

İntibak Yasasında Son Durum

5 Milyon Emekli Vatandaşa Zam Müjdesi

Milyonlarca emeklinin dört gözle beklediği intibak yasası düzenlemesi büyük beklentiler içeriyor. 2000 yılından sonra emekli olan SSK’lı vatandaşlar 355 TL’ye varanyollarının açılmasını talep ederken memur emeklisi vatandaşlar ise farklı kurumlar bünyesinde bulunmaktan dolayı doğan farkın ortadan kaldırılmasını bekliyor. Bu yıl bakanlık tarafından yeni uygulama planları düşünülürken milyonlarca emekli vatandaş gözlerini gelecek olan iyi habere dikmiş durumda.

Üzerinde çalışmalar sürdürülen yeni intibak yasasıyla eğer talep edilen intibak yasası hükumet tarafından hayata geçerse, 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara uygulanan intibak yasası 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar içinde uygulanmaya başlanacak. İlk intibaktaki gibi hesaplanacak olan emekli maaşları 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlara 50 TL ile 355 TL arasındaki bir ücretle zam olarak yansıyacak.

Türkiye Emekliler Derneği’nin verilerine göre üzerinde çalışılan yeni intibak yasasından yaklaşık 5 milyon emekli vatandaşın yararlanabileceği ifade ediliyor. Memur konfederasyonları ise memur emeklilerine yönelik yeni intibak taleplerini dile getirerek bir çözüm yolu bulunmasını istedi.

Yeni İntibak Yasası Ne Zaman Çıkacak?

Türkiye Emekliler Derneği’nin verilerine göre yaklaşık 5 milyon emekliyi ilgilendiren çalışmaların yılın sonuna kadar bitirilmesi hedefleniyor. Talepler emekli vatandaşlara sağlıkta ek ödemelerin kalkması, en düşük emekli aylığı asgari ücrete eşitlenirse emekli vatandaşlara her ay olmak koşuluyla ek ödemeler dahil en az 2 bin 324 TL ödenmesi gibi avantajlar sağlıyor.

Milyonlarca emekli vatandaşın meraklı bekleyişine cevap oluşturmak adına Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen yeni intibak yasası çalışmaları yılın son çeyreğine dek sık sık gündeme gelecek gibi duruyor.



