5 Bin TL'den Az Düşük Geliri Olan Herkese 10 Bin TL Nakit Verilecek!

‘’Küresel ölçekte yaşanan ve ülkemizi de etkileyen COVID-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle uygulamaya alınan “Ekonomik İstikrar Kalkanı” tedbirleri doğrultusunda Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olarak hane halkı geliri aylık 5.000,-TL ve altında olan bireysel segmentte yer alan müşterilerimizi finansal açıdan desteklemek için yeni bir kredi uygulaması başlatıyoruz.’’

Başlatılmış olan kredi kampanyaları ile birlikte de birçok kişi fayda görebilmek adına gerekli başvuruları yapabilmek adına çalışmalar başlattı. Araştırmalar sonucunda ise başvuru yapabilmek adına çeşitli seçenekler dikkat çekti.

Kredi Destek Başvuruları Nasıl Yapılır?

Kamu bankaları tarafından yapılan çalışma ile birlikte 2020 yılının Nisan ayında başlatılmış olan fırsatlar aktif olarak sürmektedir. 2021 yılında da korona virüs ve salgını ile ilgili etkiler devam ederken hala daha milyonlarca kişi fırsatlardan fayda alabilmek istemektedir. Destek kredisi başvuruları nasıl yapılır sorusu da milyonlarca kişi tarafından merak edilmektedir.

Alınmış olan korona virüs tedbirleri kapsamında başvurular ve incelemeler bankaların sunmuş olduğu mobil uygulamalar üzerinden gerçekleşmektedir. Mobil uygulamalar ve internet bankacılığı hizmetleri üzerinden bireyler kısa bir süre içerisinde başvurularını yerine getirebilmektedir. Yapılan başvurular ise bankalar tarafından kısa bir incelemeye alınmaktadır. Başvuru sonucunda gerekli şartlara uygunluk durumunda bireylere kısa bir süre içerisinde destek kredisi verilmektedir. Krediler genel olarak banka ATM’leri üzerinden çekilebilmektedir.

Bireysel İhtiyaç Desteği Kredisi

Krediler bireylerin isteklerine göre direkt olarak vadesiz hesaplara aktarılabilmektedir. Başvuru onaylandığın takdirde kişilereyolu ile gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır. Yapılan bilgilendirmeler sonucunda ise kişiler vadesiz hesapları içerisine miktarın aktarılmış olduklarını görebilmektedir.

Bireylerin uygun şartları taşımaları durumlarında istenen kredi miktarına göre ödemeleri yapılmaktadır. Hane halkı geliri 5bin TL’nin altında olan kişiler için bireysel ihtiyaç desteği kredisi sunulmaktadır. Kredi ile ilgili detaylı bilgiler verilmekle birlikte istenildiği takdirde de Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası üzerinden de bilgiler alınabilmektedir.

10. 000 TL’ye kadar, 6 ayı ödemesiz 36 ay vadeli, aylık eşit taksitlerle birlikte krediler verilmektedir. Yapılan kredi çalışmaları ile birlikte korona virüs salgını sebebi ile yaşanan ekonomik zorluklardan en kısa süre içerisinde kurtulmak hedeflenmektedir. Başvurular hala daha geçerli olarak devam etmektedir.

Kredi fırsatlarından fayda görmek isteyen bireyler Vakıfbank, Halkbank veya Ziraat Bankası’ndan yalnızca birisine müracaat edebileceklerdir. Aynı anda iki veya üç banka üzerinden hizmet almak mümkün değildir.

Alınacak olan kredilerin ilk 6 ay ödemesiz olması birçok kişi için tercih sebepleri arasında ilk sırada yer almaktadır. Her ay eşit taksitler ile birlikte 30 ay vadeli ödemek mümkündür. Vade süresinin uzun olmasının yanı sıra bireyler iş alanlarında yaşadıkları sıkıntılardan da bu süre zarfı içerisinde kurtulabilmektedir. Kredilerin milyonlarca kişi tarafından tercih edildiği bilinmektedir. 2020 yılında başlamış olmasına rağmen 2021 yılı içerisinde de kampanyaların sürmesi bekleniyor. Korona virüs salgınının süresinin sonuna kadar kampanyaların aktif bir şekilde devam etmesi birçok kişi açısından avantajlı durumları temsil etmektedir.