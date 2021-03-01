5 Bankadan Birden Mart Ayına Özel Ötelemeli İhtiyaç Kredisi Duyurusu

Pandemi sürecinde bir yıl geride kalırken YapıKredi, Vakıfbank, QNB Finansbank, Akbank ve Alternatif Bank Mart ayına özel kampanyasını duyurdu. Acil nakit ihtiyaçlarını anında karşılamak isteyen vatandaşlarımız için 3 ay süreyle erteleme imkanı veriliyor. Duyurusu gerçekleştirilen kredi kampanyalarında faiz oranı değişikliğine de gidildi.

Salgın dönemiyle birlikte vatandaşlarımızın ihtiyaçları da değişti. Vatandaşlarımız konut kredileri ya da taşıt kredilerinden daha çok ihtiyaç kredilerine yönelir oldu. Temel ihtiyaçları dışında her şeyi öteleyen vatandaşlarımızın kredi alırken en çok dikkat ettiği konu vadelerin ertelenebilir olması.

Salgın döneminde maddi bir zorluğun içinde olan vatandaşlarımız her ne kadar krediye ihtiyaç duysa da hemen başlayacak bir kredi ödemesini de kaldırmaya güçleri yetmiyor. Maddi yönden zorlanan vatandaşlarımız da erteleme seçeneği sunan kredi paketlerine öncelik veriyor. Her ne kadar yaz boyunca 6 ay ve 1 yıl öteleme fırsatlarıyla krediler verilse de artık bu imkân tanınmıyor. Fakat bazı bankalar vatandaşların taleplerine kayıtsız kalmadı. 1 yıl olmasa da ertelemeli ihtiyaç kredisi paketleri sundular. İşte mart ayına özel güncel beş bankanın ötelemeli ihtiyaç kredisi kampanyaları haberimizde;

Bu zor dönemlerde vatandaşlarımızın ihtiyaç kredisine olan talepleri de arttı. Mart ayında da beş banka vatandaşlarımız için ertelemeli kredi fırsatı sunuyor. İşte o kampanyalar;

YAPIKREDİ’DEN 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Vatandaşlarımıza ertelemeli kredi fırsatı sunan bankalardan biri de Yapı Kredi. Bankanın sunduğu kredi kampanyasına ise başvurular internet şubesinden kolayca yapılabildiği gibi şubelerden de gerçekleştirilebilir.

Vatandaşlarımıza ise sunulan kredi vadesi 36 aydır ve 90 gün öteleme seçeneği sunuluyor. Yapı Kredi vatandaşlarımıza ertelemeli ihtiyaç kredisi sunarak maddi yönden destek veriyor ve öteleme fırsatıyla ödemelerinde de rahatlık sunuyor. Fakat bankanın faiz oranları piyasa koşullarına göre biraz yüksek. Bankanın ertelemeli ihtiyaç kredisi için sunduğu faiz oranı %1,79.

Eğer vatandaşlarımız 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinden yararlanırlarsa 100 bin lira için aylık taksitleri 4 bin 261 lira olmakta.

KAMU BANKASINDAN ÖTELEMELİ KREDİ FIRSATI

Vatandaşlarımızın taleplerine kulak asmayan ve kampanyaya katılan bir diğer banka da Vakıfbank. Kamu bankası banka, son zamanlarda vatandaşlarımız için yeni kampanyalar duyuruyor. Her alanda sunduğu cazip fırsatlarına bir de ertelemeli kredi paketini ekledi.

Banka 36 aya kadar sunduğu vadeli kredisinde aynı zamanda vatandaşların ekonomik durumuna özel de ödeme seçenekleri sunuyor. Emekliler, özel sektör ve kamu çalışanları için ayrı ayrı ödeme planı hazırlayan banka vatandaşlara destek oluyor.

Vakıfbank’ın sunduğu krediye ise mobil bankacılık ya da internet bankacılığından başvurmak mümkün. Şubeye gitmek istemeyen vatandaşlarımız yine SMS ile bile başvuru yapabilirler. Örnek SMS ise şu şekilde;

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Banka vatandaşlarımıza aylık %1,52 faiz oranı sunuyor. 50 bin lira için vatandaşlarımızın aylık ödemesi de 36 ay vade seçeneğinde, 1 bin 906 lira.

QNB FİNANSBANK ERTELEMELİ KREDİ

3 ay ertelemeli kredi fırsatı veren bir diğer banka da vatandaşlarımıza QNB Finansbank oldu. Banka kredi başvurularına ise müşteri temsilcisini (0850 220 8 573) arayarak ya da direkt olarak internet üzerinden başvuru fırsatı sunuyor.

Vatandaşlar yine krediye QNB Finansbank’ın mobil uygulaması olan KrediGO ya da SMS ile de başvuru yapabilirler. Banka vatandaşlarımıza 36 ay vade %1,39 faiz oranı sunuyor.

QNB Finansbank tarafından sunulan aylık %1,39 faiz oranı ise piyasadaki en düşük faiz oranlarından biri. Faiz oranı düşük olduğu için vatandaşlarımızın geri ödemeleri ve aylık taksitleri de haliyle daha düşük oluyor. 50 bin lira kredi de vatandaşların aylık ödemeleri 1 bin 858 lira toplam geri ödemeleri de 66 bin 909 lira olmakta.

AKBANK 3 AY ÖDEMESİZ KREDİ

Vatandaşlarımıza ötelemeli kredi fırsatı veren Akbank, vade oranını ise en fazla 33 ay olarak sunuyor. 33 ay + 3 ay ertelemeli kredi veren bankanın sunduğu faiz oranı ise %1,49. Ortalama bir faiz oranı sunan banka bir de ön koşul sunuyor vatandaşlarımıza. Bankadan 3 ay ertelemeli kredi almak için vatandaşlarımızın 75 bin lira ve üzeri kredi başvurusu yapması gerekiyor.

Banka ise kredi başvurusunu tüm başvuru kanalları üzerinden kabul ediyor. İster ATM bankacılığı ister mobil ya da internet üzerinden isterse de vatandaşlar Akbank telefon şubesinden işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Akbank aynı zaman maaş müşterilerine kredi başvurularına kolaylık sağlıyor. İkametgâh ve T.C kimlik numaraları haricinde sadece güncel bir fatura talep ediyor. Bankanın müşterilerinin gelir gösteren herhangi bir belge getirmelerine gerek duyulmuyor.

ALTERNATİF BANK’TAN TEMİNATSIZ 3 AY ERTELEMELİ

Alternatif Bank vatandaşlarımıza direkt kredi fırsatı ile 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi sunuyor! Banka bunun yanı vatandaşlara esnek ödeme seçenekleri de sunuyor.

Kişilerin gelirlerine uygun sunduğu ödeme planı ile vatandaşlarımız kredilerini geri öderlerken zorluk yaşamıyorlar.

Aynı zamanda bank tüm müşterilerine hızlı onay süreci de sunuyor. Kredi onayı için günlerce beklemenize gerek kalmıyor. 24 saat içinde krediniz cebinde oluyor! Aynı zamanda banka vatandaşlardan teminat da istemiyor! Teminatsız 3 ay ertelemeli verdiği kredi paketinde ise sunulan faiz oranı %1,55.

36 ay vade seçeneğinde 50 bin lira içinse vatandaşlarımız aylık 1 bin 917 lira taksit ödemekteler.