4D’li Taşeron İşçilere Müjde! Maaşlarına Zam Geliyor

Korona virüs salgını sebebiyle toplu pazarlık görüşmeleri iptal edilmişti. Taşeron işçilere ve kamu işçilerine de olumsuz olarak yansıyan bu durum ile ilgili olarak çeşitli çalışmalar yürütülmektedir. Taşeron işçilere % 15 zam oranı ile birlikte çalışmalar sürmeye devam ediyor. Odaklanma süreci içerisinde karşılaşılan asıl durum ise asgari ücret zammı ve enflasyon farkı olarak göze çarpıyor. 2021 enflasyon oranları belirlenmesi ile birlikte asgari ücrete gelen zam ile birlikte birçok kişi sevinmişti. Taşeron işçilerin de bu durumdan faydalanabilmesi için aktif olarak çalışmalar yapılmaktadır.

2020 yılı içerisinde meydana gelen korona virüs salgını sebebiyle birçok yerde toplu pazarlık sözleşmeleri sonlandırılmış ve yasaklanmıştı. 2020 Temmuz ayı içerisinde yasakların sona ermesiyle birlikte yeniden hareketli günler yaşanmıştı. Yapılan çalışmalar ile birlikte belediye çalışanları ve belediye çalışanları hakları ile ilgili çeşitli düzenlemeler meydana getirilmişti.

4D’li Taşeron İşçilere Zam Müjdesi!

2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen toplantılar ile birlikte sendikaların taşeron ve kamu çalışanlarını kapsayan birçok yenilik getirilmişti. Yıl içerisinde düzenlenmiş olan müzakereler sonucunda ise taşeron işçilere ve 4D işçilere zam müjdesi gelebilir.

2020 yılı içerisinde yapılan toplantılar sonucunda birçok konuda anlaşmalar sağlanmıştı. Taşeron işçiler bu kapsamdan olumlu bir şekilde fayda görebilmektedir.yapılması konusunda sendikalar hem fikir olmuştur. Toplantılar içerisinde ağırlıklı olarak bahsi geçen konular ise korona virüs salgınının genel olarak işletmelere ve kamuya verdiği maddi zarar üzerine olmuştur.

Toplantı sonucunda ise yeni bir yönerge sunularak 4Di işçilere zam konusu dile getirilmiştir. Zorlu süreç içerisinde çok fazla emek harcandığı gibi kalifiye eleman olmaları sebebiyle 4D işçiler önemli bir noktada yer almaktadır. Yapılan çalışmaların hakkı olarak ise gözle görülür bir maaş zammı yolda. Sendikaların ise % 12.5 ile % 20 arasında bir oran sunulacağı öngörülmektedir.

Taşeron İşçi Ücretlerine Ne Kadar Zam Yapılacak?

Taşeron işçileri için belirlenmiş olan mali haklar çerçevesinde 6 ayda % 4 artış sağlandığı görüldü. Taşeron işçi ödemeleri genel olarak asgari ücretin altında olması sebebiyle birçok kişi tarafından eleştiri görmüştü. Yapılan çalışmalar ile birlikte taşeron işçilere asgari ücret oranında zam yapılması planlanıyor. 2020 yılı içerisinde maaşlarında düzeltme yapılmasını isteyen taşeron işçiler bu konuda dilediklerini elde edememişti.

2021 taşeron işçi zammı asgari ücret zammı ile doğru orantılı bir şekilde gerçekleşecek. Taşeron işçi zamları genel olarak asgari ücret altında olduğu için sendikaların bu duruma tepkisi giderek artmaktadır. 2021 yılının ilk günlerinde açıklanan veriler ile birlikte asgari ücret net olarak 2.825.90 TL olarak belirlenmişti. Taşeron işçilere de aynı oranda zam yapılması hala daha konuşuluyor.

4D işçilere % 12.5 - % 20 arasında bir zam konusu gündemde. Yapılan çalışmalar ile birlikte zamların yıl içerisinde çalışanların hesaplarına aktarılması hedefleniyor. Taşeron işçilerin bu zamana kadar almış oldukları eksik zam oranları ile ilgili de çeşitli çalışmaların yürütüldüğü biliniyor. Alınan eksik zam oranları yeniden tahsis edilebilir. Yapılan zamlar yeniden hesaplanarak taşeron işçilere ek ödeme ile tamamlanacak. Taşeron işçi zamları ile birlikte asgari ücret oranına yaklaşan ödemeler ile birlikte satım alma gücünün de arttırılması hedeflenmektedir.