4. Faz Yardım Bekleyenler İçin Müjde! 4. Faz Yardımlar 5'e ayrılacak

Korona Virüs Salgını 2020 yılının dünya açısından olumsuz şekilde sonlanmasına neden olmuştur. Milyonlarca kişi hayata veda ederken ekonomi de oldukça kötü olarak etkilenmiştir. Sadece ülkemizde on milyona yakın kişinin işsiz kaldığı bilinmektedir. Üç milyon civarında birey ise işine ara vermek zorunda kalmıştır. Pandemi yardımları sayılan nedenler yüzünden devletimiz tarafından gönderilmektedir. Yardımlar;

Doğrudan nakit desteği,

Tıbbi destek,

Maske dağıtımı,

Eğitim desteği,

Gıda yardımı şeklinde devam etmektedir.

Sayılan yardımlar arasında nakit desteği bekleyen milyonlarca vatandaş bulunmaktadır. Şimdiye kadar 1000’er TL olmak üzere 3 fazda destek ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Vatandaşlar ise 4.faz gelecek mi yoksa gelmeyecek mi bunun merakı içerisindedir.

4.Faz Ödemeler Hakkında

Devlet maddi destekleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklamaları üzerinden belli olmaktadır. Geçtiğimiz günlerde Bakan Zehra Zümrüt Selçuk konu hakkında merak edilen başlıklar üzerinde açıklamalara imza atmıştır. Selçuk öncelikli olarak 3.faz yardımların T.C. kimlik numarasına göre devam ettiğini vurgulamıştır. Bu neden yüzünden 4.faz içerikleri konusunda bir yenilik olmadığını vurgulamıştır.

Ancak yapılan açıklamalar çerçevesinde 3.faz başvurularının çok fazla olduğu sonucu çıkarılmaktadır. Bu neden yüzünden 4.faz yardımlarının 3.ye devam niteliği taşıması beklenmektedir. Yani ilk etapta 3.faz desteği alamamış olanlar için 4.fazda nakit desteği temin edebilmek mümkün olacaktır. Üstelik yardımlar devam niteliği taşıdığı için başvuruların yenilenmesine de gerek kalmayacaktır.

Ödeme Başvuruları Nasıl Yapılır?

Salgın döneminde maddi destek sağlanabilmesi için kişilerin geçerli başvurular yapmaları beklenmiştir. İncelemelerden onay alanlara farklı fazlarda 1000’er TL para desteği gerçekleştirilmiştir. Öncelikle pandemi sosyal yardım başvurusu için e-devlet sistemine giriş yapılması gerekecektir. Giriş için gerekli olan şifre;

PTT şubelerinden,

Mobil bankacılık sistemlerinden,

İnternet bankacılığından temin edilebilmektedir.

Yardımdan Kimler Yararlanamaz?

Başvuru ekranının açılmasından sonra bu alanda kendini gösteren formun doldurulması lazımdır. Formda istenen bilgilerin doğru olup olmadığı muhakkak kontrol edilmelidir. Çünkü devlet, kayıtlı olan verileri ise kişilerin girmiş olduğu verileri kontrol etmektedir. Başvuru yapacak olan kişiler kontrol ve onay işleminden sonra süreci tamamlamış olmaktadır. Bundan sonra başvurunun incelenmesi ve değerlendirilmesi aşamasına geçilmektedir.

Sosyal yardım ödemelerinin başvuru üzerinden verilmesinin belli nedenleri bulunmaktadır. Öncelikle ihtiyacı olmayan kişilerin yardımlardan istifade edebilmesinin önüne geçilmeye çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra gönderimi yapılacak olan yardımlarda adilane şekilde hareket edilmeye çalışılmaktadır.

Açıklanan nedenler yüzünden;

Sigortalı olarak işine devam edenler,

Geliri düzenli ve yeterli olanlar,

Salgından herhangi bir şekilde etkilenmeyenler genel çerçevede destek temin edememektedir.

Tabi düzenli gelir sahibi olmak net bir kıstas değildir. Örneğin asgari ücretten sigortalı olarak çalışan bireyler de yardım alabilmektedir. Çünkü pek çok ailede birey sayısı yüksektir. Bu da gelirin kişi başına göre hesaplanmasının oldukça düşük rakamlar sonucu vermesine neden olmaktadır.

Yardım Nasıl Alınır?

Vatandaşlar devlet pandemi yardımlarını almak için gerekli başvuruları yaptıktan sonra beklemek zorundadır. Başvuru sisteminde sorgulama sonrasında olumlu yanıt alanlar için sırada sonuçların beklenmesine gelmektedir. Sonuçları olumlu olan kişiler paralarını devletten temin edebilmektedir. Peki para çekme işlemi ne şekilde gerçekleşecektir?

PTT şubeleri devlet yardımlarının alınmasında en baş yardımcılardan biri olarak kabul edilmektedir. Çünkü şubeler hemen her yerde kendini göstermektedir. Şubelere giderek paralarını çekmek isteyen vatandaşlardan kimlik belgesi istenecektir. Bu neden yüzünden para temini sırasında kimlik belgesinin yanda bulundurulması çok önemlidir. Ayrıda nakit destekleri tüm vatandaşlara aynı anda yapılmamaktadır.

Ödemeler kimlik numaralarının son hanelerine göre değişen günlerde gerçekleştirilerek yoğunluk yaşanmasının önüne geçilmektedir.