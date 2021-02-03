4. faz 1000 TL Yardım Başvuru E-Devlet Üzerinden Yapılacak

Ancak salgın döneminin beklenenden uzun sürmesi vatandaşların dikkatini bir kez daha devlet tarafından yapılacak olan açıklamalara yöneltti. Vatandaşların talepleri doğrultusunda konuyu tekrar masaya yatıran yetkililerden gelen açıklama ise salgın döneminin başından itibaren sürdürülen yardım kampanyalarının devam edeceği yönünde oldu. Yapılan açıklamalardan sonra daha önce bir iki ve üçüncü faz evreleri ile sağlanan nakdi destek kampanyasında dördüncü faz evresine geçilip geçilmeyeceği vatandaşlar arasında en çok tartışılan konu oldu.

4.faz Yardım Kampanyası Olacak Mı?

Devlet tarafından yapılan yardım kampanyaları ile ekonomik anlamda bir müddet daha önünü görebilen vatandaşların gündemi tekrar yardım kampanyalarına yöneldi. Sosyal devlet politikası gereği salgın döneminin başından itibaren 1.000 TL nakdi yardım, gıda yardımı gibi çeşitli kalemlerde kampanyalarını sürdüren devletimiz vatandaşların talepleri doğrultusunda her hangi bir bilgi kirliliğine mahal vermemek adına konu ile alakalı açıklama yaptı.

Nasıl Başvuru Yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara göre 3.faz için değerlendirme ve başvuru süreci devam ediyor. Yapılan açıklamalar değerlendirildiğinde ise yardım kampanyalarındaevresinin henüz gündemde olmadığı, mevcut başvuru ve değerlendirmelerin 3.faz üzerinden değerlendirildiği anlaşılıyor.

Pandemi döneminin başından itibaren süregelen yardım kampanyaları devam ediyor. İlk iki evresi tamamlanarak 3. Faz evresinde olan yardım kampanyasına nasıl başvuru yapılacağı ise merak konusu. İlk iki faz için başvuru gerekmeksizin sağlanan yardımlarda 3. Fazdan itibaren başvurular e-devlet üzerinden gerçekleştirilecek. İlk iki fazdan ziyade 3. Faz evresinin daha dinamik süreceğini açıklayan yetkililer başvuru sürecini internet üzerinden yöneterek daha hızlı sonuç almayı hedeflediklerini ifade etti. Bilindiği üzere 4.faz başvuruları da 3.faz üzerinden sağlanacağı daha önce açıklanmıştı.

Sosyal yardım talebinde bulunacak vatandaşların her hangi bir yoğunluk dolayısı ile mağdur olmaması için ise bir takım önlemler alınmış vaziyette. Bu kapsamda yardım talebinde bulunacak vatandaşların kimlik numaralarına göre bir sıralama ile işlem gerçekleştirmesi sağlanıyor. T.C. Kimlik numarası 0 olan vatandaşlar pazartesi, 2 olan vatandaşlar Salı, 4 olan vatandaşlar Çarşamba, 6 olan vatandaşlar Perşembe, 8 olan vatandaşlar ise Cuma günü başvuru yapabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise her hangi bir kısıtlama olmaksızın tüm vatandaşlar yardım başvurusu yapabilecek.

Yardımlar Ne Kadar Sürecek? Kimler Yararlanabilecek?

Salgın döneminin olumsuz etkilerini en aza indirebilmek için devlet tarafından atılan adımlar vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanmıştı. Çeşitli evrelerde başvurularını gerçekleştirerek yardım talebinde bulunan vatandaşlar ise zihinlerinde yararlanılan yardım kampanyaları hakkında birtakım soru işaretleri barındırmakta. Bu konuda vatandaşlar arasında en çok merak edilen konu ise faydalanılan yardım kampanyalarının kimleri kapsadığı ve ne kadar süre ile devam edeceği yönünde. Tüm bu sorulara cevap olabilecek nitelikte açıklama ise çok geçmeden bakanlıktan geldi. Yapılan açıklamaya göre ihtiyaç sahibi kişilere sağlanan 1000 TL Para desteği bir kereye mahsus verilecek. Ancak devamlılığı hakkında yapılan değerlendirmeler olumlu sonuçlanan zor durumdaki aileler için bir süre daha devam etmesi ön görülenler arasında. Pandemi destek kampanyalarının başvuruları bilindiği gibi e-devlet üzerinden devam etmektedir. Başvuru yapanların ise daha önce her hangi bir destek almamış olması gerekmektedir. Başvurular ise kişi bazlı değil hane bazlı olarak değerlendirilmektedir.