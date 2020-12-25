4 bankadan anında konut kredisi kampanyası başladı! İşte o bankalar

Ev sahibi olmak isteyen kişilerin başvuru yaptıkları kredi türü genellikle konut kredileri olmaktadır. Sizlerde konut kredisi alarak hızlı bir şekilde ev sahibi olmak için adım atabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin öncelikle belirli şartlara uygun olması gerekiyor. Bu şartların birincisi gelir durumunuz ikincisi ise kredi notunuz olacaktır. Bu iki unsur bankalar için çok önemlidir. Vereceğimiz 4 banka üzerinden de kredi kullanacak olan kişilerin bu şartlara uygun olması gerekiyor. Eğer şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, aşağıdaki bankalar üzerinden kredi başvurunuz da hızlı bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Akbank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden konut kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 1.41 faiz oranları ile birlikte 120 ay vadeye kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilirler. Konut kredileri başvuruları size en yakın banka şubesinden yapılmaktadır. Gelir belgeniz, kimliğiniz ve alacağınız evin tapu belgeleri ile birlikte kredi başvurunuzu size yakın olan Akbank şubesinden yapabilirsiniz. Akbank şubelerinden yapacağınız kredi başvurularında başvuru aşaması onaylı olan kişilerin hemen işlemleri başlar. Alacağınız evin ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar bu banka üzerinden kredi kullanabiliyorsunuz.

ING Bank konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ING Bank üzerinden de konut kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, size en yakın olan banka şubesine evraklarınız ile birlikte gitmeniz gerekiyor. Banka şubelerinden yapacağınız kredi başvurularında kredi notunuz uygun olması ile birlikte 1.34 faiz oranı ve 120 ay vadeye kadar kredi imkanından yararlanırsınız. Kredi başvurusu yaptıktan sonra hemen sonucunu öğrenebilir, onaylanması durumunda da işlemleri başlayabilirsiniz.

Yapı Kredi Bankası üzerinden de konut kredisi başvurusu yapmanız mümkündür. Size en yakın Yapı Kredi Bankası şubesine giderek hemen kredi için başvuruda bulunabiliyorsunuz. Yapı Kredi Bankası 120 ay vadeye kadar 1.56 faiz oranı ile birlikte sizlere kredi imkanı sağlayacaktır. 120 ay vadeye kadar verilen bu krediler de ilk taksit ödemenizi dilerseniz 3 ay ertelemeli olarak da yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası konut kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası kamu Bankası olmasından dolayı diğer bankalara nazaran daha düşük faiz oranlarıyla kredi vermektedir. Ama normal müşterilerine banka normal faiz oranları ile işlem yapıyor. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa ve maaş alıyorsanız size uygun faiz oranlarını öğrenmek için banka şubelerine gidebiliyorsunuz. Ziraat Bankası 180 ay vadeye kadar şu an için 1.65 faiz oranı ile kredi vermektedir. İlk taksit ödemeniz 3 ay ertelemeli yapacağınız gibi ekspertiz değerinin yüzde seksenine kadar bu banka üzerinden kredi kullanabilirsiniz.