365 Gün Sürecek Faizsiz Kredi Müjdesi!

Bu kapsamda devlet tarafından desteklenen kamu bankaları haricinde özel bankalarda vatandaşlara uygun 365 günlük faizsiz kredi paketleri açıklamaya başladılar. Esnaf ve sanatkâr olan vatandaşlar geçtiğimiz hafta Bakan Pekcan ile Diyarbakır’da bir araya gelmişti.

Bu buluşmanın sonucu olarak bazı kararlar alındı. Bu konuşmalarda esnaf ve sanatkârların kredi ödemelerinin başlaması durumu ana başlık olarak değerlendirildi. Salgının başlangıcında esnaf ve sanatkârların faydalanabileceği 6 ay ödemesiz 25 bin TL kredi paketleri açıklanmıştı. Bu kredi paketlerinden faydalanan vatandaşların geri ödeme günleri geldi. Fakat halen daha normale dönmeyen ekonomik şartlar için bu ödemelerde zorlanan esnaf ve sanatkârlar bu konuda bakanın yapacağı açıklamayı dikkatle dinledi.

Bakandan Sevindiren Açıklama

Bakan Pekcan ekonomik olarak zorluk yaşayan esnaf ve sanatkârların kredi ödemelerinin gelmesine ilişkin yapılan çalışmayı açıkladı. Yapılan açıklamalara göre 36 ay vade ile 6 ay ödemesiz olarak verilen kredi paketi ödemeleri ertelendi. Açıklamanın detaylarında ise geri ödemelerin 6 ay sonrasına aktarıldığı belirtilmektedir. Böylelikle vatandaşlar 365 gün ertelemeli kredilerden faydalanmış oldular. Bu kapsamda açıklama yapan bakan 1,3 milyar kredinin ertelendiğini söyledi.

Tekrar Kredi Çekebilecek

Erteleme sonucunda ise geri ödemeler tekrardan düzenlendi. Bu düzenlemelere göre kredilerin vade sayısında değişiklik olması. Kalan borç altı ay sonra ödenmeye başlanacak. Bu durumda ise kalan borç kalan vade sayısına yani 24 aya bölünecek ve bu kapsamda ödeme yapılmaya devam edilebilecek.

Bilindiği üzere kredi çekmek isteyen vatandaşlardan bazı şartlar istenmektedir. Bu şartların başında ise kredi puanı gelmektedir. Kredi puanı ise kişinin ödeme gecikmelerine ve anlık borç durumuna göre değişiklik göstermektedir. Tekrar kredi çekmek isteyen vatandaşların ilk olarak eski kredilerinin ödenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda kredi çekmek isteyen vatandaşlar eski kredilerini ödemeden buna izin verilmemektedir. Fakat korona virüs imkânları dâhilinde zor şartlar altında kalan vatandaşlar birçok konuda olduğu gibi bu konuda da devletten destek eklemektedirler.

Devlet tarafından korona virüs salgını sebebi ile bu şartlarda esnetmeye gidildi. Bu durumda kredi çekmek isteyen esnaf ve sanatkârlardan eski kredilerini ödeme şartı kaldırıldı. Kredi başvurusunda bulunan vatandaşlar eski kredi ödemeleri devam etse bile bankalar kredi çekme imkânı bulabilecek. Bu durumda da bankalar esnaflara özel kredi paketleri oluşturmaya başladı.

Faizlerde %100 İndirim Başladı

Nakit ihtiyacını karşılamak için kredi ihtiyacı olan genç girişimcilere müjdeli haber geldi. KOSGEB tarafından açıklanan habere göre gerekli eğitimleri tamamlamış KOSGEB girişimcilerine bankalar tarafından sıfır faizli kredi imkânı verilecek. Böylelikle girişimciler yapacak oldukları projelerini hayata geçirebilecekler. Bu neticede karar alan KOSGEB girişimcilere tam bir yıl faizsiz kredi imkanı sunulduğunu açıkladı.

Bu Kredilerden faydalanmak için tek yapılması gereken KOSGEB tarafından belirtilmiş olan gerekli belge ve eğitimlere sahip olmak. Bu eğitimlere katılıp belgelerini alan kişiler bankalara giderek belgeleri ile birlikte kredi başvurusunda bulunması halinde sıfır faizli kredi paketlerinden yararlanma imkânına sahip olacak. 1 Ocak itibari ile yürürlüğe giren kanun kapsamında gerekli şartları sağlamış tüm vatandaşlar bu kapsamda yararlanacak.