36 ay vadeli 60.000 TL kredi Akbank, QNB Finansbank ve Denizbank'ta

Özellikle hızlı bir şekilde onay almanız için belirli şartlara uygun olmanız durumunda kredinizi şubelere gitmeden bile kullanabilirsiniz. Hızlı kredi kullanmak isteyen kişiler 60.000 TL'ye şu bankalar üzerinden alabiliyor.

Akbank 60.000 TL kredi başvurusu

Hemen onay alıp parayı hesabınıza atmak istiyorsanız Akbank Direkt uygulamasına girerek buradan kredi başvurusu yapabilirsiniz. Buraya girebilmeniz için de bankada bir hesabınızın olması gerekiyor. Eğer bankada bir hesabınız yoksa bu şekilde kredi kullanamazsınız. Akbank müşterisi olan kişiler Akbank Direkt uygulaması üzerinden kredi başvurusu yaptıkları zaman onay olup hemen kredilerini hesaba atabilirler. Bu durumda imza atmadan ve şubeye gitmeden kredi kullanmış olursunuz. Ama eğer Akbank'tan kredi kullanacak olan kişilerin banka hesapları yoksa en yakın banka şubesine giderek kredi başvurusunda bulunabiliyor. 60.000 TL ihtiyaç kredisi kullandığınız zaman 36 ay vade ne kadar sizlere kredi imkanı sağlanır. İlk üç ay ertelemeli olarak da taksit ödemesi ne yapabilirsiniz.

QNB Finans Bank 60.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Deniz Bank 60.000 TL kredi başvurusu

Banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi kullanmak istiyorsanız şubelere gitmeden evinizde oturarak kredi başvurusunda bulabiliyorsunuz. Bunun için cep telefonunuzdan bir SMS atmanız gerekiyor. TC kimlik numaranızı 50 30 numarasına mesaj atarak hemen kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Cep telefonunuzu Mesaj kısmına girerek bu mesajı gönderdikten sonra beş dakika içerisinde sizlere ne kadar onay verileceğini mesajı gelir. QNB Finansbank üzerinden 60.000 TL onay alırsanız 36 ay vadeli olarak kredi kullanmak için size en yakın QNB Finansbank Şubesine sadece kimlikle birlikte gitmeniz yeterli olacaktır. En yakın QNB Finansbank Şubesi ne gittiğiniz zaman banka sizlere 3 ay ertelemeli seçeneklerde sunacaktır. Eğer bu bankada bir hesabınız varsa internet bankacılığına girerek veya Finansbank mobil uygulaması üzerinden de kredi başvurunuz yapabiliyorsunuz.

Hızlı onay alabileceğiniz bankaların başında Denizbank'ta gelmektedir. 60 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorsanız, Denizbank şubelerine gidebilir veya bankanın internet sitesine girerek buradan başvuru yapabilirsiniz. DenizBank'ın en çok tercih edilen kredi başvuru yöntemlerinden bir tanesi SMS kredi başvuru yöntemidir. SMSkredi ile başvuru yaparak hemen onay alırsanız, bu mesaj ile birlikte banka şubesine giderek kimliğinizi verip kredi kullanabilirsiniz. Bunun için KREDİM yazın boşluk bırakın TC kimlik numaranızı yazdıktan sonra bu mesajı 32/80 numarasına gönderin. Gönderim ücretli olacağı için cep telefonunuzdan ücret kesilecektir. DenizBank şubeleri üzerinden de kredi başvurusu yapacaksınız. Kimliğiniz ve gelir belgenizi götürmeniz gerekiyor. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını DenizBank'a taşıdıkları zaman yüksek limitli borç kapatma kredisi kullanabilirler. Özellikle kredi notunuz düşük olsa bile emekli olmanız durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.