3577 TL Altında Geliri Olanlara Müjde! Kira Desteği Geliyor!

Dünya olarak yaşadığımız bu zor günlerde vatandaş için devlet destek paketlerini arka arkaya hazırlamaktadır. Salgın nedeniyle birlikte boy gösteren ekonomik sıkıntılar vatandaşın mağdur olmasına neden olmaktadır.

3577 TL Altında Geliri Olanlara Müjde! Kira Desteği Geliyor!

Yaşadığı sıkıntılarla birlikte vatandaş devletten alacağı yardım paketleri ile geçimini sürdürmek durumunda kalmaktadır. Bireysel ihtiyaç kredisi, pandemi sosyal destek programı dışında şimdi ise vatandaşa kira desteği getirilmesi gündeme gelmektedir.

Gelir Seviyesi Düşük Olan Vatandaşlar için Güzel Haber!

Pandemi nedeni ile iş hayatına devam edemeyen, sağlık koşullarından dolayı çalışamayan, hanesinde risk grubunda olan nüfustan dolayı işini sürdüremeyen birçok vatandaş ciddi gelir sıkıntıları yaşamaktadır. Bunun yanı sıra kirasını ödeyemediği için evinden çıkartılan, kiracısına yasal olmayan zam uygulayan, maddi olarak sıkıştığı için evini satarken kiracısını mağdur eden gibi sayısız problem ortaya çıkmış bulunmaktadır.

Bu mağduriyet sonucunda vatandaşlar devletten kira desteği talebini dile getirmektedir. Bunu üzerine detaylı hazırlık ve titiz çalışmalar yürütüldüğü bildirilmektedir. Bu destekten kimlerin yararlanacağı veya yararlanmayacağı merak edilmektedir. Yasadan geçtikten sonra başvurularda yoğunluk olacağı düşünülmektedir.

Pandemi Süresinde Kira Problemine Öneriler Ne Olabilir?

Salgın nedeni ile çalışma alanlarının kısıtlı olduğu bu dönemde birçok kurum ve firma evden çalışan personel aramaktadır. Var olan personelleri ile çalışırken de bu sistemi uygulayan firma ve kurumlar mevcut bulunmaktadır. Hane içerisinde bulunan bireylerin eğitim, yetenek ve becerilerine göre iş olanakları bulmaları mümkün olmaktadır. Hanede çalışan bireye psikolojik anlamda pozitif bir enerji sağlayacağı bilinmektedir.

Dayanışma olan hanede manevi sorunların az olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra salgın döneminde doktorların sıkça söylediği unsurda yerine getirilmiş olmaktadır. Stres ve üzüntünün bağışıklık sistemini etkileyeceği ispatlanarak belirtilmektedir. Bu gibi durumlarda en büyük koruyucunun mutluluk hormonlarını yukarıda stres hormonlarını ise aşağıda tutmak olduğu söylenmektedir. Kira ile geçim sıkıntısına da çözüm kapısı açılmış olmaktadır.

Kira Desteğine Kimler Başvurabilir?

Devletin aldığı bildirilen kararlar doğrultusunda başvurabilecek kişilerin hangi kriterlere sahip olması gerektiği aşağıda yer almaktadır.

Yaşamlarını kendi gelirleri ile sürdüremeyen

Yılık hane gelirinin brüt olan asgari ücretin altında bulunan,

Hiçbir işte çalışamayan ve iş aramasına rağmen düzenli çalışacak bir iş bulamayan, vatandaşlar başvuruda bulunma hakkına sahip olmaktadır. Öncelikli kural ise aile olmak şartıdır. Bekar bireylerin, öğrencilerin ve benzeri toplu yaşamı bir hanede idare ettiren vatandaşların başvurusu kabul edilmemektedir. Karar çıktıktan sonra yüksek talep oluşacağı ön görülen bu destek paketine ihtiyacı olmayanların başvurmaması önem ile rica edilmektedir. Sıra işgaline sebep olacakları için yardıma ihtiyacı olan vatandaşların desteğe daha geç ulaşmalarına neden olmalarını sağlamaktadır. Bu durum hakkında bilgilendirici ve caydırıcı spotlar yer almaktadır.

Kira Desteğinde Bağış Kampanyaları Devam Ediyor!

Gelir düzeyi yerinde olan duyarlı vatandaşların, geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlara destek olması yüzleri gülümsetmektedir. Bunun yanı sıra salgın döneminde sayısız kampanya ve bağış listeleri hazırlanmaktadır. Devlet ve özel kurumlar üzerinden hazırlanan bu kampanya ve bağışlara katılan bağışçılar, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşlara kira desteği sağlamaktadır. Bunun yanı sıra bu bağışların içerisinde kıyafet, okul ihtiyaçları, erzak yardımı gibi sayısız yardım kampanyaları da yer almaktadır.

Devlet destekli yürütülen kampanyalarda yüksek tutar toplanmış ve ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşımı sağlanmış bulunmaktadır. Bunun yanı sıra devlet izni ile kampanya ve bağış yürüten özel kurumlarda da aynı durum söz konusu olmaktadır. İhtiyaç sahibi vatandaşlar seçilirken oldukça hassas ve titiz çalışmalar yürütülmektedir. Bunun sebebi toplanan yardımların gerçekten ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını hedeflemelerinden kaynaklanmaktadır.

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YORUMLAR
Oruç sarı
Oruç sarı - 39 dakika Önce

2014 de kaza geçirdim kırılmadık bir yerim kalmadı isim yok 4 çocuk var okuyorlar ilk okul ve orta okul evim kira

Erol Ergün
Erol Ergün - 58 dakika Önce

Emekliyim tek başıma yaşıyorum. 2794 tl .emekli maaşı alıyor ve 1100 lira kira ödüyorum maaşım yetersiz kalıyor yardım beklerim. O542 4456009

Omer evci
Omer evci - 56 dakika Önce

Çalışmıyorum iş yerim kapalı kırami ödeyemiyor ihtiyacım var

Yasin çaldıran
Yasin çaldıran - 34 dakika Önce

Çalışmıyorum işi yok kirami ve elletirimi suyumu yatıramıyorum ihtiyacım var 05333013874

Cengiz kılıç
Cengiz kılıç - 34 dakika Önce

2 aydan beri bekliyoruz kira yardımı hala bi şey yok ac karnımızı doyuramiyoruz dükkan kira ev kira devlet kira yardımı yapacaktı banka dekontu kontrat istedi verdik 2 ay oldu hala ses yok şimdi ev kirasını verecekmiş ,

Cengiz kılıç
Cengiz kılıç - 32 dakika Önce

2 aydan beri bekliyoruz kira yardımı hala bi şey yok ac karnımızı doyuramiyoruz dükkan kira ev kira devlet kira yardımı yapacaktı banka dekontu kontrat istedi verdik 2 ay oldu hala ses yok şimdi ev kirasını verecekmiş ,

GÜLBAHAR YAVARlŞLl
GÜLBAHAR YAVARlŞLl - 25 dakika Önce

Bizim YARDlMA çok ihtiyacımız var her herhangi hic bir GELECYİMİZ yok eşimin üç ay dlr iş arıyor koma yazması olmadığı için herhangi hiç kimse işe ALMiYURLAR iki tane küçük çocuklarım Var herhangi hiç gelecyimiz yük hitiyaclmlz Çok VAR ŞUANDA YARDlMA ben kiram üç ay dlr üdiy emedlk sizden RiCAMlZ bize YARDlM edin

Selçuk Öztürk
Selçuk Öztürk - 24 dakika Önce

Ben 3 çocuk var çalışmıyor Rum 2ay dir

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