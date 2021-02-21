35 Milyon Vatandaşa güzel haber! İlk adım böyle atıldı

Pandemi döneminde vatandaşların ekonomik anlamda oldukça olumsuz etkilendiği görülmektedir. Salgın sebebi ile alınan önlemler, üretim ve iş olanaklarının azalması, sosyal mesafe kurallarına bağlı işsizlikler, eğlence ve yemek alanlarının kapatılması gibi sayısız unsur vatandaşları dar gelirli olmaya mahkûm etmiş gözükmektedir.Günümüzde vatandaşlar için en büyük umut kaynağı aşı olmaktadır. Aşılanma yaygınlaştıktan ve risk azaldıktan sonra beklenen normalleşme ile vatandaşlar eskisi gibi refah düzeyine kavuşmak için sabırsızlanmaktadır.

Ancak 35 milyon vatandaş borçlu!

Dün Erdoğan tarafından açıklanan nüfus verileri ve borçlu vatandaşlarımızı biliyoruz açıklamaları sonrası bugün Cumhuriyet gazetesinde yayınlanan "2020 sonu itibarıyla bireysel kredi borcu olanların sayısı 34 milyon kişiyi aştı" haberi sonrası resmi bir açıklama daha geldi. Sabah saatlerinde borç miktarı 35 Milyon'u aştığı öğrenildi! Hal böyle olunca neredeyse her iki insandan biri borç batağında. Hem Hükümet hem muhalefet, bir çözüm yol gelmezse vatandaşlarımızı Mart ayı itibariyle daha zorlu bir gün bekleyeceğinin bilincinde.

İşte burada Tek Çare Bankalar! Başka yol yok

Bu dönem içerisinde yaşanan zorluklar vatandaşların nakit ihtiyacını bankadan gidermelerine olanak sağlamaktadır. Tek çare olarak görülen bankalar ekonomik sıkıntılardan dolayı zorluk yaşayan vatandaşlar için sayısız destek kredi paketleri düzenlemektedir. Hemen her vatandaşın yararlanma imkanının bulunduğu bu paketlerde ihtiyaca yönelik seçenekler yer almaktadır.

Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren bu haber ile faizlerin güncellendiği belirtilmektedir. Bunun ile ilgili gözler bankalara çevrilmektedir. Geri ödeme planları, taksit tutarları, faiz seçenekleri ve kredi limitleri oldukça merak edilen bu güncelleme ile ilgili tüm detaylar haberde yer almaktadır. Peki bankalar ne yapıyor? Vatandaşlar ve hükümet ne istiyor.

Faizsiz kredi ısrarları sürüyor!

Vatandaşı ve esnafı ayağa kaldıracak faizsiz kredi desteğine ihtiyaç var! Tek çarenin kamu bankaları olduğu biliniyor. Kamu bankaları başta Ziraat Bankası olmak üzere ilk adımı atmak için Ticaret Bakanlığı ile görüşmeleri sürdürüyor. Ziraat Bankası ilk olarak Çiftçiye, esnafa hemen ardından vatandaşa faizsiz kredi vermek için bu hafta içerisinde ilk adımı atacak. Hemen ardından Halkbank ve Vakıfbank bu adımları atması bekleniyor. Peki bankalar ne yapıyor?

3 Ay Ertelemeli Kredi!

Uygun faiz oranları ile 3 ay erteleme şansı sunulan bu kredilerde 36 aya varan vade imkanları ile vatandaşlara kredi sunulmaktadır. Yoğunlaşan talep üzerine hazırlanan bir güncelleme olduğundan bahsetmek mümkün olmaktadır. Kredi alım oranlarının oldukça yüksek olması iç piyasada bulunan nakit döngüsünün yeniden devreye girmesini sağlamaktadır. Birbirinden farklı sunulan paketler aşağıda sıralanmaktadır.

10.000 Türk lirası ile 30.000 Türk lirası aralığında ihtiyaç kredisi kullanılabilmektedir.

Bankalara internet sitelerinden, mobil bankacılık uygulamasından ve kredi yardım hattından başvurulabilmektedir. Salgını tetiklemeyi önlemek yerine fiziksel olarak kredi çekmeye gitmek değil, online olarak başvurularda bulunulmasının sağlıklı olduğu belirtilmektedir.



Düşük Faiz Oranları Az da olsa Vatandaşı Sevindirdi!



Güncel kredi faiz oranları banka bazında değişim göstererek seyretmektedir. Açıklanan ihtiyaç kredisi kapsamında 10.000 Türk lirası çekmek isteyen vatandaşın genellikle 1,5 – 1,51 arasında değişim göstermekte olan faiz oranları ile karşılaşması beklenmektedir.

İhtiyacı olan bütün vatandaşların faydalanması amaçlanan bu kredi desteğinde 20.000 Türk lirası talep edilse dahi aynı faiz oranı uygulanacağı bildirilmektedir. Kredi şartlarına uyan her vatandaşın bu destekten yararlanma hakkı bulunmaktadır. Faiz oranlarının düşük olması, vade sayısının 36 ay olması ve hemen her vatandaşa uygulanacağı belirtilmesi vatandaşı rahatlatmayı başarmaktadır. Milyonlarca vatandaşın yüzünü güldürmeyi başaran bu güncelleme oldukça takdir toplamaktadır.

Neden 36 Ay Vade Uygulanıyor?



Vatandaşların bu dönemde sıkça sorduğu bir soru haline gelmekte olan vade sayısının azaltılma nedeni oldukça merak edilmektedir. Öncesinde 60 ay vade seçeneği olan bireysel ihtiyaç kredilerinde neden 36 ay vadeye düşürüldüğü merak konusu olmaya devam etmektedir.

Finans danışmanları bu konuyu şu şekilde yorumlamaktadır; Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlar krediye başvurdukları zaman 60 ay vadenin uzun olması nedeni ile ödeme yapabileceğini düşünerek aylık gelirinin üzerinde kredilere başvuru yapmaktadır. Aylık gelirine sadık kalmayan vatandaşların ödeme planları da doğru olmadığı zaman sonuç borçlanma ile son bulmaktadır. Vatandaşın burada önem vereceği konunun vadeyle birlikte başka unsurlarda olmaktadır. Belirtilen bu unsurlar aşağıda sıralanarak belirtilmektedir. Vatandaş krediyi çekeceği zaman bu unsurları kendine sormak durumunda olduğu belirtilmektedir.



Aylık ödemeye sadık kalabileceği bir plan yapmak sağlıklı olmaktadır.



Gelir düzeyine göre kredi tutarı hesaplanması doğru olmaktadır.



İhtiyaçtan fazla çekilecek olan tutarın doğrudan kendi hanesine kendisinin yazdığı bir borç olduğunu unutmaması gerekmektedir.

Faiz oranları dikkate alınmalı ve doğru paketin tercih edilmesi gerekmektedir.

Peki bu yeterli mi?

Maalesef bankalar 3 ay ertelemeli kredi de verse, vadeye 36 ay da yapsa bu kredi kampanyalarıyla bile Eğer vatandaşlara faizsiz, 6-12 ay kredi verilmez, Pandemi devam ettiği sürece 6 ay elektrik, su, doğalgaz başta olmak üzere bir çok ödeme sürerse, vatandaşın belini doğrultması, bir araba alması, bir ev alması en az 2030 yılını bulacak. Bu esnaflar ve çiftçiler içinde geçerli. Peki müjde ne?

Peki müjde ne?

İşte belirli şartlarla Faizsiz yada çok uygun faizle tüm vatandaşlara 1 yıl ertelemeli faizsiz kredi müjdesi gelmesi. Ankara'dan gelen duyumlar Erdoğan'ın ağzından düşürmediği

Güncelleme Tarihi: 21 Şubat 2021, 22:28