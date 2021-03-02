Faiz oranları;

Salgının seyri,

Döviz kurundaki dalgalanmalar,

Mutasyon haberleri,

Aşı çalışmalarının neticeleri gibi nedenler yüzünden değişmektedir.

Merkez Bankası tarafından kesin olarak açıklanan faiz politikasından sonra işler netlik kazanmıştır. 32 günlük vadeli mevduat hesabı olanlar ciddi kar kapılarını aralamıştır.

32 Günlük Vadeli Mevduat Faizleri Yükselmeye Devam Ediyor

Bankalardan resmi olarak temin edilen veriler 32 günlük vadeli mevduat faizleri yükseliyor açıklamalarının yapılmasını sağlamıştır. Faiz oranlarının yükselmesi tüm bankalarda görülen ortak bir sonuçtur. Bu sonucun elde edilmesinde açıklandığı üzere Merkez Bankası faiz politikaları etkili olmuştur. Kredi çekecek olanlara kötü haber olarak verilen faiz oranlarının yükselmesi vadeli hesapları bulunanları ise sevindirmiştir.

Birikimler kişisel olarak yapılmaktadır. Bu da 32 günlük vadeli mevduat hesapları olanların kar oranlarının farklı olması demektir. Yüksek yatırım yapanlar diğer sistemlerde olduğu gibi daha yüksek karları hesaplarında görmektedir. Üstelik vade süresinin sona ermesinden sonra devam etme ya da farklı yatırım aracıları deneme konusunda kişiler özgürdür.

En Yüksek Faizi Hangi Bankalar Veriyor

Yatırımlarını henüz değerlendirmemiş olanların büyük bir kısmı yastık altında tutmayı tercih etmektedir. Ancak bu durumun ekonomiye katkısı olmadığı gibi paranın üremesine de mâni olmaktadır. Uzmanlar kısa dönem karı için 32 günlük vadeli mevduat hesabı açılmasını önermektedir. Hesap açımından önce ise bankaların hesaplar adına tanımladığı faiz oranları kontrol edilmelidir. Son veriler ışığında en yüksek faizlerin;

ING Bank,

Alternatif Bank,

Cepte TEB,

Fibabanka tarafından verildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Nasıl Açılır?

Verilen bankalar şuna için güncel olan listeden alınmıştır. Buna karşın faiz oranları da banka politikaları da değişken olmak özelliği göstermektedir. Bundan ötürü yatırım yapmadan hemen önceki verilerin kontrol edilmesi önerilmektedir. Böylece yatırımlardan en yüksek kar elde etmek garantilenmiş olacaktır.

Bankaların yatırım amaçlı olarak kullanılması son zamanlarda oransal olarak artış göstermektedir. İnsanlar yatırımlarını güvenli tutmak için bankalara yatırmaktadır. Ancak pek çok kesim 32 günlük vadeli mevduat hesabı nasıl açılır konusunda bilgi sahibi değildir.

Bankaların hesap açımı konusunda şartları birbirine benzemektedir. Herhangi bir bankadan hesap açabilmek için;

18 yaşından büyük olmak,

Bireysel başvuru yapmak,

Kimlik belgesini yanında götürmek yeterli gelmektedir.

Pek bilinmemesine karşın vadeli mevduat hesap açımları için de aynı şartlar geçerlidir. Bu sayede avantajlı olarak birikim yapmak isteyenler kısa süre içerisinde hesaplarını açabilmektedir. Yatırımlar ise hesap açılmasından hemen sonra gerçekleştirilebilmektedir.

32 Günlük Vadeli Mevduat Hesabı Avantajlı Mı?

Yatırımlarda kişisel tercihler ilk dikkate alınan konu başlıklarından biridir. 32 günlük vadeli mevduat faizi konusunda araştırma yapma oranları giderek yükselmektedir. Bu da vadeli hesaplar üzerinden araştırma yapılmasının avantajlı olup olmadığı konusunu gündeme getirmektedir. Avantaj açısından duruma bakıldığında da bireysel olarak düşünülmesi lazımdır. Bazı insanlar uzun vadede bazıları ise kısa vadede yatırım sonucu görmek istemektedir.

Yatırımlarını kısa vadede yükseltmek isteyenler için 32 günlük vadeli mevduat hesapları oldukça avantajlıdır. Zira karı elde edebilmek için sadece 32 gün beklemek yeterli olacaktır. Ancak karı uzun vadede elde etmek isteyenler için alternatif yatırım olanakları önerilmektedir. Günü değişen vadeli hesaplar veyahut altın bu alanda ilk akla gelenlerdir.