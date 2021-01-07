32 Günlük Mevduat Hesaplarında Bomba Etkisi Yaratan Faiz Oranları

Yaz aylarında düşük faizli kredi politikası uygulanmasıyla birlikte bir çok kişi düşük faiz oranıyla konut ve araç sahibi oldular. Ardından Merkez Bankası başkanı değişikliği ve faiz arttırma kararı için çalışmalara başlandı. Sonbahar aylarının gelmeiyle birlikte yeni Merkez Bankası başkanı faizlerin yükseltilmeine ilişkin kararı kamuoyuyla paylaştı. Bu noktadan sonra gerek özel gerekse kamu bankaları birbirleriyle tam bir yarış içine girdiler. Yüzde 8 seviyelerinde başlayan 32 günlük mevduat faizleri %18.50'ye kadar yükseldi. Bu yazımızda 32 günlük mevduat faiz oranları en yüksek hangi bankada ve hangisini tercih etmek okurlarımız için daha mantıklı olur konusunu ele alacağız.

32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZLERİ OCAK 2021

Ocak 2021 itibariyle bankalar birbirleriyle ciddi bir yarış içindeler. Yeni para politikaları kapsamında faiz oranları yüzde 18,50 seviyelerine kadar yükseldi. Dolar ve altın birikimlerini nakite çeviren birçok vatandaşımız birikimlerini mevduat hesapları aracılığıyla değerlendirme karar verdiler. Hükümet tarafından döviz kurunun düşmesi için uygulanan bu yöntem işe yaramış gibi görünüyor. Öyle ki, yeni yıl öncesinde 8,50 lira seviyesine kadar yükselen dolar kuru an itibariyle 7,30 TL seviyelerine kadar gerilemiş durumda. Dolar kurunun bu kadar geri çekilmesi önümüzdeki günlerde bir atak görmemize neden olabilir. Bankalar tarafından en yüksek faiz sunan liste ise şu şekilde;

Burgan Bank Yüzde 18 Mevduat Faizi

Listemizin ilk sırasında Burgan Bank yer alıyor. E-vadeli hesap üzerinden faiz getirisi kazanmak isteyen vatandaşlarımıza en yüksek faizi sunan bankalardan biri Burgank Bank. Bankanın yeni müşterileri için uyguladığı hoş geldin faizi %18 şeklinde açıklandı. Tüm online platformlar üzerinden hesap açılış talimatı verebilirsiniz.

Yüz bin lira anapara için 32 günlük mevduat hesabı yatırımınız için aylık 1.495 lira faiz kazancı elde edebilirsiniz.

Türkiye Ekonomi Bankası(TEB) özel bankalar arasında en yüksek mevduat faizi veren bankalar arasında yer alıyor. 2021 Ocak ayı itibariyle bankayı tercih eden yeni müşterilere hoş geldin faizi için %17,50 faiz imkanı sunuluyor. Başvuru işlemlerini ise TEB internet bankacılığı ve Cepteteb uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

100.000 TL 32 günlük mevduat faizi uygulamalarınız için TEB bankası üzerinden 1.457 lira faiz getirisi kazanabilirsiniz.

Fibabank %18 Faiz İmkanı Veriyor

Burgan Bank sonrasında en yüksek mevduat getirisi sağlayan bankalar listesinde Fibabank yer alıyor. Banka yeni gelen müşterilerine %18 faiz imkanı sağlıyor. 100 bin lira nakit paranızın 32 günlük mevduat faizi hesaplamalarında aylık 1,495 lira faiz getirisi elde edebilirsiniz.

Ocak 2021 itibariyle en yüksek faiz getirisi sağlayan 3 bankanın listesi bu şekilde. Sizlerde bu bankalar aracılığıyla aylık faiz getirisi elde edebilirsiniz. Eğer tüm bankaların 32 günlük mevduat faiz oranlarını merak ediyorsanız ilgili yazımızı takip ederek, kendi bankanızın faiz oranlarını ve aylık getirisini öğrenebilirsiniz.