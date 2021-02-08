31 Aralık öncesi Kredi Çekenlere iyi! Bankalara kötü haber! Katmarli Faiz alan bankalar paraları geri ödeyecek!

31 Aralık öncesi kredi çeken ve 3 Ay ertelemeli ve 6 ay ertelemeli kredi fırsatlarından faydalanan vatandaşlar hiç mutlu değildi! Vatandaşlardan ertelemeli kredi de faiz işleyerek alan bankalar Esnafın kredi borcu ertelenmesi sonrası faiz işletemiyor. Bunun sebebi Bankalar ve hükümet arasında alınan karar! Şu an için emsal niteliğinde olan karar için 31 Aralık öncesi kredi çeken vatandaşlar içinde kullanılması isteniyor!

Kredi borçları erteleniyor ancak..

Ertelenen kredi borcuna faiz işlemeyecek! Borç batağında olan vatandaşlar sesini hergün duyurmak istiyor! Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank kredi borcunu ödeyemeyen vatandaşlardan borç erteleme işlemleri başlamıştı! Ancak 2021 yılında Kredi faiz oranları artmasıyla Bankalar severek isteyerek kredi erteleme yapıyordu. Çünkü çekilen tarih değil, günümüzün faiz oranlarıyla borç erteleme işlemleri yapılıyor ve faiz oranları oldukça yüksekti

1.5 milyon borçlu var!

1.5 milyon borçlu esnaf ve vatandaşımızın olduğu ve kredi ertelemekten başka çaresi kalmayan vatandaşlar bugünün kredi faiz oranıyla borçları erteleyebiliyordu. Ancak bugün gelen kararla "Bankalardan 31 Aralık 2020 öncesi kredi çeken vatandaşlar ister Kamu bankaları ister Özel bankalar olsun Kredi erteleme faiz oranları günümüzün değil, çekildiği tarihte yer alan Kredi Faiz oranıyla olabilir" kararını öğrendi. Bankalar şimdi borç ertelemeye sıcak bakmayacak gibi duruyor ancak yüksek faizle kredi erteleme kesin olarak yapılamayacak. 1.5 milyon vatandaşın isteği gerçek olacak!

Faizsiz erteleme taleplerine cevap gelecek!

Bankalar birliği aralarında Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Bankası, Garanti Bankası, Yapı Kredi, QNB Finansbank, Akbank gibi ülkenin en önemli bankalarından Faizsiz kredi erteleme teklifi sunacak. Faizsiz erteleme talebine cevap vermeyen bankalar 2021 yılı faiz oranlarıyla değil kredinin çekildiği tarih itibariyle geçerli olan Faiz oranlarıyla erteleme yapması zorunlu olacak.

Gün içerisinde gerekçeli karar gerçekleşirse ve onaylanırsa yüksek faizle tüm ertelemeler vatandaşlara geri iade edilecek. İlk olarak Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası da ilk 6 ay ertelemeli kredilerinde erteleme faizi almıştı. Kararın onaylanması ardından tüm kredi ertemelerinde alınan faizler vatandaşlara geri verilecek!

Bankalar krizi fırsata çevirmeyi durdursun!

Bankaların krizi fırsata çevirmesi Meclis'te görüşülüyor. 3 Kamu bankasının şu an için, tüm özel bankaların çok kısa zamanda Esnaflarla başlayan ve vatandaşlarla da zorunlu devam edecek kredi ertelemesi için krizi fırsata çevirmesi meclis gündeminde görüşülüyor.

Yakın izlenmeyi durdurun!

BDDK, Taşıt, Konut ve Tüketici kredilerinden anapara, faiz veya taksit ödemelerinde erteleme isteyen vatandaşlar için 30 gün olan yakın izlenme 90 güne çıkartılmıştı. Ancak ne Pandemi geçti, ne millet işine dönebildi. Bu sebeple 90 güne çıkartılan yakın izlenme de 2021 yılının sonuna kadar ertelenmesi isteniyor.