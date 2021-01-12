305 Taksitle 13 Bin TL Kredi Müjdesi Vakıfbank, Halkbank ve Garanti BBVA'da

İhtiyaç kredisi bankalardan en çok talep edilen kredilerin başında gelmektedir.

Değişen oranlarda temin edilebilmesi,

Faiz oranlarının uygun olması,

Kısa sürede çıkması gibi nedenler kredinin talep oranlarını yükseltmektedir.

Bilindiği üzere tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de salgın kapsamında farlı önlemler alınmaktadır. Önlemle salgının ilerlemesi adına etkili olsa da ekonomik olarak olumsuz neticeler doğurmuştur. Bu çerçevede pek çok vatandaş acil nakit ihtiyacı çekmektedir. Kamu bankaları ihtiyaç kredilerini duyurarak bu tür nakitlerin destekli şekilde temin edilebileceğini vurgulamıştır. Artık aynı destek özel bankalardan da alınabilmektedir.

Hemen Kredi Müjdesi Geldi!

Bankalardan gelen resmî açıklamalar 13 bin TL ihtiyaç kredisinin detaylarının da kesinleşmesini sağlamıştır. Krediden onay alınabilmesi adına farklı şartların gündeme geldiği bilinmelidir. Zira şartlar bankadan bankaya göre değişim gösterebilmektedir. Genel olarak her bankada karşı karşıya kalınacak olan şartlar ise;

Kredi notunun 1200 ya da daha yukarda olması,

Alternatif bankalarla icralık olunmaması,

Düzenli gelir sahibi olunması şeklindedir.

Buna ek olarak bir şart getirilmesi halinde zaten bankalar ilgili açıklamaları gerçekleştirmektedir. Şartların tamamı hangi bankadan kredi çekmek isteniyorsa o bankanın internet sitesinden öğrenilmelidir. Bireysel müşteri temsilcilerinden de bilgi edinmek mümkündür. Kredi açıklaması yapan bankalar arasında;

Fibabanka,

Vakıfbank

Garanti BBVA yer almaktadır.

Fibabanka 13 Bin TL Kredi Detaylar

Fibabanka 13 bin TL kredi veren başlıca bankalardan biridir. Pek çok banka kredi notunun düşük olması halinde kredi temin etmemektedir. Buna karşın Fibabanka, farklı şartlar kapsamında kredi notu düşük olanlara da nakit desteği sağlamaktadır. Bunun için sadece bir kefil gösterilmesi yeterli olacaktır. Kefil bulamayanlar için ipotek sisteminin de geçerli olduğunun altı çizilmektedir.

En çok 13 bin TL,

En çok 60 ay vade imkanlarını sunmaktadır.

Banka bahsedilen ihtiyaç kredisi kapsamında;

Ödeme planları ise müşterilere özel şekilde tasarlanmaktadır. Böylelikle kredi çeken kişiler iş ödemeye geldiğinde herhangi bir sıkıntı yaşamamaktadır. Ödeme planlarında bireysel müşteri temsilcileri titizlikle çalışmaktadır.

Vakıfbank 13 Bin TL Kredi Detaylar

Bankaların kredi imkanları hizmet politikalarına göre değişmektedir. Vakıfbank 13 bin TL ihtiyaç kredisinde miktarlar değişim göstermese bile bazı şartlar ayrıdır. Başvuruda;

En az 6 aydır devam eden bir sigorta bulunmasına,

On sekiz yaşından büyük olunmasına,

Kredi notuna dikkat edilmektedir.

Emekli maaşlarını Vakıfbank üzerinden alanlara kredi neredeyse anlık olarak verilmektedir. İhtiyaç kredisinin bu sistemi için bankada 3 ay erteleme artısı bulunduğu da bilinmektedir. Böylelikle ilk taksit ödemelerine kredi temin edildikten üç ay sonra başlanabilmektedir.

Vakıfbank ihtiyaç kredisini tercih edenler vade konusunda 60 aya kadar uzatabilmektedir. Vadelerin miktarı kişilerin gelir düzeyine göre belirlenmektedir. yine de istekler çerçevesinde geri ödemelerin 60 aya kadar çıkarılması da mümkündür.

Garanti BBVA 13 Bin TL Kredi Detaylar

Bankalar ihtiyaç kredilerinde genellikle sigortaya bakmaktadır. Garanti Bankası ihtiyaç kredisinde bu nedene bağlı olarak kredi taleplerinde sigorta şartı aramaktadır. Kredi temin etmek isteyenler;

En az 90 gün aralıksız sigortalı olmak,

Kredi notları 1.100 ya da üzerinde olmak,

Bankalarla icralık olmamak gibi şartları taşımak zorundadır.

Sigorta şartı yüzünden krediden yararlanmak isteyenlerin işe yeni başlamamış olması lazımdır. Kredi notları bu tür kredilerde en etkileyici kısımlardan biridir. Yüksek kredi notuna sahip olanlar için ödemeler bazında alternatif faiz oranlarının kullanımı da mümkündür. Siz de ihtiyaç kredinizi Garanti Bankası’ndan temin edebilmek için şubelere gidebilirsiniz. Şubelerde kişisel başvurular kimlik belgesi ile alınmaktadır.