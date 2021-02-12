300 TL - 1220 TL Arasında Nakit Ödeme Geldi! PTT ve ATM Aracılığıyla Sosyal yardımlar 7'e yükseldi!

Devlet sosyal yardımları giderek artmaktadır. Bu durum salgının devam etmesinden ileri gelmektedir. Salgın sağlığın yanı sıra vatandaşların ekonomik olarak da olumsuz etkilenmesine yol açmıştır. Bu neden yüzünden devlet farklı konu başlıkları üzerinden yardım gönderimi gerçekleştirmektedir. Yardımlar;

PTT üzerinden,

Banka ATM’leri üzerinden rahat bir şekilde temin edilebilmektedir.

Yardım başvuruları sırasında vatandaşlardan IBAN bilgileri talep edilmektedir. Yardım talepleri esnasında IBAN bilgisi verenler ATM’ler üzerinden istedikleri anlarda nakitlerini çekebilmektedir. Banka hesabı olmayanların nakit aktarımları ise PTT üzerinden isimlerine gerçekleştirilmektedir.

Anında Nakit Çekimi Mümkün

Salgın çerçevesinde yardım kampanyalarının temini açısından ciddi çalışmalar gerçekleştirilmektedir. Bilindiği üzere vatandaşların kapalı alanlarda olması salgının ilerleme hızını artırmaktadır. Bundan kaynaklı olarak vatandaşların bankacılık işlemlerini online sistemler üzerinden gerçekleştirmeleri sağlanmaya çalışılmaktadır. Sosyal yardım desteklerinin alımında ise ATM önceliği kendini göstermektedir.

Özellikle kamu bankalarında hesapları olan vatandaşlar için ödenek gönderimleri banka hesaplarına yapılmaktadır. Bu sayede vatandaşlar istedikleri zaman dilimlerinde ATM aracılığı ile yardımlarını çekmiş olacaklardır. ATM kullanım oranlarının artmasından sonra PTT şube kullanım miktarının azalması beklenmektedir.

PTT para çekimi yapmak zorunda kalan kişiler de ATM kullanım miktarı yardımcı olacaklardır. Şubelerdeki yoğunluk azalmış olacağı için vatandaşlar kimlik bilgileri üzerinden kısa süre içerisinde yardımlarını temin edebilmiş olacaklardır.

Devlet Yardımlarının Sayısı Artıyor

Nakit ödemeleri,

Gıda paketleri,

Kira yardımları,

Vergi indirimleri,

Vergi ödemelerinde ertelemeler yer almaktadır.

Korona Virüs Salgını devam ettiği için ekonomik etkiler de artmaktadır. Bu nedene bağlı olarak devletten yeni yardım kampanya sunumları gelmektedir. Yardımlar vatandaşların ihtiyaç duydukları alanlar yoğunlaştırılarak hazırlanmaktadır.arasında;

Yardımlarla birlikte vatandaşların daha rahat hareket etmeleri sağlanmaktadır. Üstelik pek çok yardımda 2021 senesine girilmesinden sonra artış yaşanmıştır. Yardım temin etmek isteyen vatandaşların talep iletimi yapmayı unutmamaları gerekmektedir. Yardım başvuruları e-devlet üzerinden de sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından da aktif olarak alınmaktadır.

Aylık Ödeme Almak Mümkün

Devlet yardımları türüne göre değişim göstermektedir. Bazı yardımların tek kereden oluştuğu bilinmektedir. Bu tür yardımlar yerine göre;

Ramazan Bayramı

Kurban Bayramı öncesinde yapılabilmektedir.

Yardımların bayram öncesinde yapılması sayesinde ihtiyaç sahiplerinin rahat etmesi sağlanmaya çalışılmaktadır. Buna karşın işsizlik oranının artmasından sonra yardımlar olabildiği kadar aylık yapılmaya çalışılmaktadır. Aylık olarak gerçekleştirilen yardımlar normal maaş sistemine çevrilmiştir. Bu sayede vatandaşların düzenli gelir temin etmeleri sağlanmaktadır.

Devlet aylık ödemelerinde Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden hareket edilmesi de olanaklar kapsamındadır. Vatandaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile muhtaç aylık bağlanması mümkündür. Muhtaç aylıkları da otomatik olarak her ay hesaplara gönderilmektedir. Duruma göre vatandaşların anlatılan şekilde PTT şubelerine giderek maaşlarını almaları da mümkündür. PTT üzerinden maaş alımında şahsi olarak başvurmaları yeterli olacaktır.

Kadınlara Özel Devlet Yardımları

Devlet, ihtiyaç sahiplerinin yanı sıra kadınlar için özel yardım ödemeleri de gerçekleştirmektedir. Hem çalışan kadınlar için hem de çalışmayanlar için avantajlı yardımlar sunulmaktadır. Güncel yardım miktarları;

İlk çocuğunu dünyaya getiren kadınlara 300 TL,

İkinci çocuğunu dünyaya getiren kadınlara 400 TL,

Üçüncü çocuğunu dünyaya getiren kadınlara 600 TL destek verilmektedir.

Kadınlara özel devlet yardımında görüldüğü üzere çalışma gibi bir şart bulunmamaktadır. 3.çocuktan her sonraki çocuk için yine 600 TL destek sağlanmaktadır. Kamu bankalarında hesapları olanlara otomatik yatırım gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir hesabı olmayan kadınlar PTT aracılığı ile kimlik bilgileri üzerinden çekim yapabilmektedir. PTT ve ATM çekimleri tüm devlet yardımlarında ortaktır.

Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2021, 09:50