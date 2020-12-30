30 Aralık 2020 Bankaların Güncel Faiz Oranları! İhtiyaç, Taşıt ve Konut Kredisi Faiz Oranları!

Kredi çekmek isteyen vatandaşlar kredi faiz oranlarını araştırıyor. Maddi anlamda bir takım sıkıntılarını gidermek ya da ev, araba almak isteyenler bankaların güncel kredi faiz oranlarını merak ediyor. İhtiyaç kredisi, konut kredisi veya taşıt kredisi çekmek isteyen vatandaşlar için bankaların güncel faiz oranlarını araştırdık. İşte bankaların güncel kredi faiz oranları haberimizde..

İhtiyaç kredisi, taşıt kredisi veya konut kredisi çekeçekler dikkat bu haberi okumalısınız! Bankalar yılbaşına özel çeşitli kampayalar yaparak yarışa girdil. Bu kapsamda birçok banka hem faiz oranlarını düşürdü hem de kredi ödemelerinde kolaylık sağlamaya başladı. 3 ay ertelemeli ya da 6 ay ertelemeli kredi imkanı sunmaya başladı. Ayrıca ödeme seçeneklerinde çeşitlilik getirildi. Eşit dönemli,artan dönemli, azalan dönemli veya ara ödemeli gibi bütçenize göre ödemelerinizi ayarlayabilirsiniz.

Yılbaşına özel kredi faizlerinde güncelleme yapan bankaların faiz oranları yakından takip ediliyor. Sizlerde kredi çekmeyi düşünüyorsanız aşağıdaki faiz oranlarını incelemelisiniz.

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.75

Taşıt kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.65

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi :1.52

Taşıt kredisi :1.77

İhtiyaç kredisi :1.77

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi :1.49

Taşıt kredisi :1.48

İhtiyaç kredisi :1.52

İŞ BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.40

Taşıt kredisi: 1.55

Konut kredisi: 1.40

TEB KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.35

Taşıt kredisi: 1.50

Konut kredisi: 1.49

GARANTİ KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi :1.49

Taşıt kredisi :1.65

İhtiyaç kredisi :1.49

DENİZBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Konut kredisi:1.52

İhtiyaç kredisi:2.1

Taşıt kredisi: 1.59

QNB FİNANSBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.41

Konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

Not: Bankaların faiz oranları kişilerin kredi puan türüne, yaşına, emekli veya çalışan olma vb. durumlarına göre değişebilir. Lütfen ayrıntılı bilgi için bankaların resmi internet sayfalarını ya da şubelerini ziyaret ediniz.

Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020, 03:15