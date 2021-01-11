3 Sene Vade! 5 Bin 10 Bin ve 30 Bin TL Verilecek

2020 yılı içerisinde ülkemizde de patlak veren salgın yüzünden pek çok farklı sektör sıkıntı içerisine girmiştir. Salgının maddi etkileri arasında;

Piyasaların durgunlaşması,

İç piyasalardaki nakit ihtiyacının artması,

Döviz kurlarındaki dalgalanmanın seyrinin yükselmesi gibi maddeler saymak mümkündür.

Bankalar, pandemi yardımları için farklı yardımlar sağlamaktadır. Üstelik kamu bankalarında olduğu gibi özel bankalarda da salgından sonra alternatif sunumlar gerçekleştirilmiştir. Kredi desteği gibi başlıca konularda sağlanan esneklikle birlikte yaşanan sorunların giderilmesi hedeflenmektedir. Kredilerin devamlı olarak yinelenmesi ve değiştirilmesi de aynı nedenlerden ileri gelmektedir.

Vadeler 3 Seneye Kadar Uzatılabilecek!

Banka kredileri salgın öncesinde de sırasında da pek çok kimse tarafından nakit ihtiyaçlarında tercih edilmektedir. Ancak özellikle salgın kapsamında insanlar geleceklerini kestirememektedir. Çünkü pek çok işyeri kapanmış ya da işlerine ara vermiştir. Bu da kişilerin ilerleyen zamanlarda maddi olarak ne kapasitede olduklarını kestirmelerini zorlaştırmaktadır. Bankalar;

Kredi faiz oranlarını aşağı çekerek,

Farklı miktarlarda ihtiyaç kredileri oluşturarak,

Vadeleri 2 seneye kadar uzatarak kredi alımlarının rahat şekilde gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

Özellikle vadeler uzun soluklu olduğu durumlarda insanlar daha düşük aylık ödeme yapmaktadır. bu da kredi talep çekincelerini ortadan kaldırmaktadır. Üstelik 3 ay ertelemeli kredi almak avantajından da istifade edilebilmektedir.

5 Bin TL Kredide Özellikler

Bankalar 5 bin TL ihtiyaç kredisi için farklı faiz oranları açıklamaktadır. Kredi çekmek isteyenler kendilerine en uygun olan bankayı açıklanan rakamlar üzerinden tercih edebilmektedir. Yenilenen faiz oranları ile birlikte 5.000 TL ihtiyaç kredisinde;

TEB %1,45 faiz uygulayıp ayda 188,07 TL taksit almaktadır,

ING Bank %1,54 faiz uygulayıp ayda 191,41 TL taksit almaktadır,

İş Bankası %1,50 faiz uygulayıp ayda 189,92 TL taksit almaktadır.

10 Bin TL Kredide Özellikler

Verilmiş olan rakamlar en güncel verilerden oluşmaktadır. Yine de vade miktarlarında azalmaya gidilmesi halinde aylık taksitlerde değişim yaşanabilmektedir. Aynı şekilde kredilerini 3 ay ertelemeli talep edenler de farklı sonuçlar elde edeceklerdir. Örneğin ING Bank, 3 ay ertelemeli olan planında faiz oranını yine %1,54 tutmaktadır. Ancak aylık ödenecek rakam 203,74 TL olarak belirlenmiştir.

İhtiyaç kredilerinde miktarlar kişilere göre değişim göstermektedir. Burada 10 bin TL ihtiyaç kredisi en çok talep edilen kredilerden biridir. Özellikler yine banka bazında incelendiğinde 10 bin TL’de

TEB %1,45 faiz uygulayıp ayda 376,13 TL taksit almaktadır,

ING Bank %1,54 faiz uygulayıp ayda 382,82 TL taksit almaktadır,

İş Bankası %1,50 faiz uygulayıp ayda 379,84 TL taksit almaktadır.

5 bin TL kredide olduğu gibi 10 bin TL için de 3 ay ertelemeli olan plandan istifade edilebilmektedir. Ancak bunun için de aylık taksit ödemelerinde daha yüksek rakamlara katlanılması gerekecektir.

30 Bin TL Kredide Özellikler

36 ay vade üzerinden 30 bin TL kredi çekmek çok avantajlıdır. Bankalar bu neden yüzünden kendilerine gelen taleplere yönelik açıklamalarında;

TEB %1,45 faiz uygulayıp ayda 1.128,40 TL taksit almaktadır,

ING Bank %1,54 faiz uygulayıp ayda 1.148,45 TL taksit almaktadır,

İş Bankası %1,50 faiz uygulayıp ayda 1.139,51 TL taksit almaktadır.

Kredide temin edilecek olan nakit miktarı yüksek olduğundan aylık taksit tutarı diğerlerine göre daha yüksektir. Bu bağlamda 30 bin TL’ye özel 3 ay ertelemeli modeller de kullanıma sunulmuştur. 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisinde de diğerlerinde de şubelerden başvuru yapılabilmektedir. Başvuru için online yöntemlerden de yardım almak mümkündür.