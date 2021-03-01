3 Bankadan Faizsiz Kredi Müjdesi! Anaparayı 3 Yıl İçinde Ödeyin

Farklı bankalar salgından bunalan vatandaşlar için;

Esnek ödeme planları üzerinden,

3 ya da 6 ay erteleme fırsatı ile,

Temel ihtiyaç kredisi tanımlaması gerçekleştirmektedir.

Bireyler şartlara uygun olmaları halinde kredilerini çekebilmektedir. Geçtiğimiz günlerde var olan bankalar arasında 3 yenisi daha eklenmiştir. Üstelik haberimizde açıklayacak olduğumuz bankalar ihtiyaç kredilerinde faiz talebinde de bulunmamaktadır.

Hangi Bankalar Faizsiz Kredi Veriyor?

Faizsiz kredi veren bankalar dönemsel olarak değişim gösterebilmektedir. Bu neden yüzünden bankalardan kredi çekmek isteyenlerin kredi olanaklarını ve haberlerini güncel şekilde takip etmeleri önerilmektedir. Resmi internet sitelerinden elde edilen veriler bundan sonra Ziraat, Kuveyt Türk ve Türkiye Finans bankalarının katılım şubelerinden faizsiz kredi çekileceğini kesinleştirmiştir. Faizsiz kredi başvuruları için;

Kuveyt Türk Katılım Bankası,

Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası

Ziraat Katılım Bankası şubelerinden açıklayacak olduğumuz şekilde başvurularınızı iletebilirsiniz.

Başvuruların iletilmesinden sonra banka sicil ve sistem bakımından inceleme gerçekleştirmektedir. İncelemelerden kredi şartlarına uygun olduğu çıkan vatandaşlar temel ihtiyaç kredilerini faizsiz olarak temin edebilmektedir.

Kuveyt Türk Katılım Bankası Faizsiz İhtiyaç Kredisi

36 aya kadar vade,

1000 bin TL’ye varan kredi temellerinden oluşmaktadır.

Kuveyt Türk Katılım Bankası faizsiz kredi taleplerinin kişisel olarak yapılması gerekmektedir. Banka, şubeler üzerinden kabul edecek olduğu taleplerde belli belgeleri istemektedir. Kimlik ve gelir belgesi istenecek belgeler arasında en önemlileridir. Ek istemler olması halinde zaten banka personeli kişileri detaylı şekilde bilgilendirmektedir. Banka tarafından açıklanmış olan kredi olanakları ise;

Kişisel olduğu gibi ticari olarak da çekilebilen kredilerde kredi ismi verilen şartların da değişmesine neden olmaktadır. Bundan ötürü ilk adım olarak hangi kredinin talep edileceği belirlenmelidir. Sonrasında ise şartlar kontrol edilerek kredinin şahıs için uygun olup olmadığına bakılmalıdır.

Türkiye Finans Katılım Bankası Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Vatandaşlar Türkiye Finans Katılım Bankası faizsiz kredi olanaklarını da kullanabilmektedir. Banka kredi taleplerini salgın kapsamında gerek internet üzerinden gerekse mobil bankacılık sistemlerinden kabul etmiştir. Bu tür alternatif kredilerde ise en garantili başvuru şubeler üzerinden hareket etmek şeklindedir. Bireyler şubelere şahsi olarak başvurmaları halinde;

50 bin TL’ye kadar krediyi,

3 aya varan taksit erteleme fırsatlarını,

36 aya varan vadeyi elde edebileceklerdir.

Vatandaşların bir kısmı ise kredi notlarının düşük olması yüzünden istedikleri krediyi çekememektedir. Türkiye Finans Katılım Bankası bu soruna da çare olmaktadır. Sadece kredi notları yüzünden istedikleri miktarları çekemeyenler bankadan kefille kredi temin edebilmektedir. Kefilin yanı sıra taşınmazlar garanti edilerek kredi temin edilmesi de mümkündür.

Ziraat Katılım Bankası Faizsiz İhtiyaç Kredisi

Ülkemizde kredi denince akla gelen ilk bankalar arasında Ziraat Katılım Bankası da yer almaktadır. Her dönem farklı kampanyalar sunabilen banka faizsiz kredi açısından en iyi avantajları içerisinde bulundurmaktadır. Şubeler üzerinden alınan faizsiz kredi başvuruları için ilk olarak kimlik ve gelir belgelerinin isteneceği belirtilmektedir. Gerekli belgeleri teslim edenler ve başvuruları onaylananlar;

100 bin TL’ye kadar,

36 ay vade üzerinden,

3 aya kadar taksit ertelemeleri ile nakitlerini temin edebilmektedir.

Şubelere gitmek istemeyenler kredi ön başvurularını online sistemler üzerinden de yapabilmektedir. İnternet başvurularından onay alanlar imzaların atılması ve kredinin onaylanması için şubelere gitmektedir.