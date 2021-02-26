3 Bankadan Faizsiz Kredi Kampanyası! Şimdi Al Ana Parayı 3 yıl içinde öde!

3 bankadan faizsiz kredi kampanyası başladı. 3 bankadan faizsiz kredi başvurusu nasıl yapılır? 3 bankadan ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen kişiler nasıl işlem yapar? Sizlere yazımızda sıfır faiz ile ihtiyaç kredisi alabileceğiniz, bankalar hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Faizsiz kredi talebini ülkemizde bulunan katılım bankaları üzerinden yapabiliyorsunuz, bu bankalar İslami şartlara uygun olarak müşterilerine bankacılık hizmetleri vermektedir. Sizler de eğer faizsiz kredi kullanmak istiyorsanız, katılım bankaları üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin başvuru şartlarına uygun olması durumunda kredi onayı alacağını söyleyebiliriz. Vereceğimiz bu üç banka üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacağınız gibi, ayrıca konut kredisi ve taşıt kredisi gibi kredilerde de faiz alınmayacaktır. Helal kredi olarakda geçen bu kredilerde faiz yerine kar payı oranı uygulanmaktadır. Kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka kredi notunuzun uygun olması gelirinizin de düzenli olması gerekiyor. Şimdi sizlere hangi banka üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve faizsiz kredi için onay alabilirsiniz, bu konu hakkında bilgiler verelim.

Ziraat Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu

Türkiye Finans Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu

Ziraat Katılım Bankası üzerinden faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, banka şubelerine giderek kimlik ve gelir belgenizi verip, kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin emekli olmaları durumunda emekli maaşları bu bankaya taşınarak, 100.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisini, faizsiz olarak alabileceklerdir. Kredi başvurusu yapan kişiler eğer bir iş yerinde sigortalı olarak çalışıyorsa, sigortalarının en az bir yıldır aynı iş yerinde yatıyor olması gerekmektedir. Üstelik bu sigorta satışı esnasında herhangi bir kesinti olmaması şartı da vardır. alacağınız ihtiyaç kredilerinde 36 ay vade ve 3 ay erteleme imkanı da bu banka üzerinden sizlere sunulmaktadır. Ziraat Katılım Bankası, kamu katılım bankası olmasından dolayı düşük kar payı oranları ile sizlere kredi imkanı sağlar.

Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden de 50000 TL'ye kadar internet üzerinden 100000 TL'ye kadar ise banka şubelerinden, faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz.Türkiye Finans Katılım Bankası üzerinden alacağınız ihtiyaç kredilerinde en fazla 36 ay vade yapabilir, ilk kredi taksit ödemesinde de 3 ay erteleme imkanından yararlanabilirsiniz. Banka şubelerine giderek kredi başvurusu yapmak isteyen müşterilere, emekli olması durumunda emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak, ayrıca diğer bankadaki tüm borçlarında kapatabilmektedirler. Kredi notu sıfır olan müşteriler ise 50000 TL'ye kadar kefille kredi kullanabilirler.

Kuveyt Türk Katılım Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu

Kuveyt Türk Katılım Bankası üzerinden de faizsiz ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Size en yakın banka şubesine kimlik ve gelir belgenizle giderek 100 bin TL'ye kadar kredilerinizi faizsiz olarak kullanabilirsiniz. Kuveyt Türk Katılım Bankası müşterilerine kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi değerlendirmesini Genel Müdürlük tarafından yapmaktadır, bu sebeple kredi onayınız bir iki iş günü içerisinde sonuçlanacaktır. 100 bin TL kredi kullandığınız zaman ten fazla 36 ay vade yapabilirsiniz. Kredilerinizi ödeyebilecek bir gelir belgesini de bankaya sunmanız gerekiyor.