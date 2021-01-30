3 Ay Ertelemeli Kredi Veren Bankalar Yayınlandı! İNG, Akbank ve QNB katıldı!

Yeni açıklanan kredi kampanyalarının ortak özelliği ise 3 ay ertelemeli olması. Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla adı altında vatandaşa kredi desteği vereceğini duyuran bankalar ise ING Bank, TEB, Yapı Kredi, QNB Finansbank, İş Bankası, Akbank, Vakıf Bank, Halk Bankası olarak bildirildi. Tatbikî tüm bu bankaların kredi oranlarında farklılıklar meydana gelmektedir.

Acil nakit ihtiyacını karşılamak amacı ile 3 ay ertelemeli kredi paketleri açıklayan bankalar. Farklı faiz oranları ile vatandaşlara hizmet vermeye başladı. İhtiyaç kredilerinin faiz oranlarında yükselişin olması ise vatandaşın gözünden kaçmadı. Buna göre bazı bankaların faiz oranları 1,19 ile 1,76 arasında değişiklik göstermektedir.

ING Bank Ertelemeli Kredi Faiz Oranları

Birçok bankada olduğu gibi ING bank internet sitesinde de faiz oranlarını önceden gösteren araçlar mevcut. 10 bin TL üzerinden yapacağımız incelemede ING Bank faiz oranlarını 1,29 bandında açıkladı. Ayrıca 36 aya kadar vade seçeneği sunan ING Bank Kredi kampanyasından tüm vatandaşların yararlanmasını istiyor.

ING Bank kredi kampanyasından yararlanmak isteyen vatandaşlar başvurularını cep bank, şube ya da internet sitelerinden gerçekleştirebilirler.

QNB Finansbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Faiz Oranları

ING Bank üzerinden çekilecek olan 3 ay ertelemeli kredi paketi dâhilinde 10 bin liralık bir çekim de geri ödeme miktarı ise aylık 364 TL olarak belirtiliyor. Buna göre 50 TL değerindeki kredi tahsis ücreti de dâhil vatandaşın geri ödeyeceği toplam tutar 13 bin 119,12 TL olarak hesaplanıyor.

QNB Finansbank’ın sunmuş olduğu kredi paketini incelediğimizde karşımıza 1,19 gibi bir faiz oranı karşımıza çıkıyor. Buna istinaden kredi paketi içerisinde 36 ay vade seçeneği de yer alıyor. Vatandaşların şimdi alıp 3 ay sonra ödemeye başlayacağı kredi paketi detayları şu şekilde.

10 bin TL 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi çekilmesi halinde QNB Finansbank faiz oranı 1,19 olarak belirleniyor. 36 ay vade seçeneği ile 10 bin TL kredi çekeceğimizi varsayarsak aylık ödeme tutarı 357,20 TL şeklinde karşımıza çıkıyor. Buna göre 10 bin TL şeklinde alınan kredinin toplam geri ödemesi 12 bin 859,46 TL olarak belirtiliyor. QNB Finansbank üzerinden kredi çekmek istediğiniz de 2 bin 859,49 TL gibi bir faiz ile karşılaşıyorsunuz.

QNB Finansbank 3 ay ertelemeli ihtiyaç kredisi için başvuru yapmak için şubelere gidebileceğiniz gibi cep bank veya internet sitesini de kullanabilirsiniz.

Akbank 3 Ay Ertelemeli Kredi Faiz Oranları

Akbank üzerinden çekmek istediğiniz 3 ay ertelemeli kredi faiz oranları ise 1,76 olarak belirtiliyor. Şimdi alıp 3 ay sonra ödemeye başlayacağınız kredi için 36 aya kadar vade seçeneği sunulmaktadır. 10 bin TL üzerinden 36 ay vadeli hesaplama yapıldığında ise aylık geri ödenecek tutarın 399,42 TL olduğunu görmekteyiz. Buna göre toplam 10 bin TL değerinde kredinin geri ödemesi 13 bin 180,86 TL olarak karşımıza çıkmaktadır.