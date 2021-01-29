3 Ay Ertelemeli Kredi 18-65 Yaş Arası Vatandaşlara

Yapılan ve elde edilen sonuçlarla beraber kredi ödemeleri kapsamında erteleme hatta düşük oranlarla bile kredi desteği sağladı. Bu kapsamda birçok vatandaş rahat ederken gündemin en merak dilen konularından biri daha büyük merak uyandırdı.

TEB bankası kapsamında yapılan açıklamalara göre 3 ay ertelemeli kredi avantajını müşterilerine sunmaktadır. Bunun yanı sıra günde 15 TL tutarında ödeme gibi avantajları sayesinde düşük faizli kredi imkânını sağlamaktadır.

Düşük Faizli Kredi Avantajı

Pandemi dönemlerine girilmesinin ardından ekonomi kapsamında oldukça zor dönemlerden geçilmiştir. Bunlarla beraber vatandaşların nakit ihtiyaçlarını daha kolay temin edebilmek adına birçok çalışma yapılmış, destek paketleri de sunulmuştur.

Bankalarda bu konu hakkında üzerine düşeni yaparken TEB son dakika açılaması ile bütün dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yer verdiği şartlar kapsamında en düşük faizli kredi kampanyası başlatmıştır. Bu sayede anında nakit ihtiyacınızı karşılamanız da oldukça mümkün olmaktadır. Aynı zamanda sağladığı kolaylıklarla beraber en düşük ihtiyaç kredisini de bünyesinde barındırmaktadır.

TEB bankası uzun yıllardır kaliteli ve güvenli bir hizmet yapısına sahip olmaktadır. Öyle ki güler yüzlü çalışan personelleri ve anında destek çalışmaları sayesinde müşterilerinden tam not almayı başarmıştır. Bunun yanı sıra pandemi dönemlerinde sunduğuiçerisinde de düşük faizli kredi imkânlarına yer vermiştir.

Yatırım yapmayı düşünen birçok kişi için ise oldukça büyük avantaj sağlamasının ardından yeni çalışması ile oldukça beğeni topladı. Bu çalışma sayesinde gerçekten nakde ihtiyacı olan vatandaşlara ulaşarak onlara düşük oranlı kredi imkânı sunmaktadır. Kredi miktarı sizin gelirinize belirlenmesinin ardından 50.000 ₺ kadar kredi tutarı vermektedir. Aynı zamanda uyguladığı 0,95 faiz oranı sayesinde en düşük kredi imkânında da yer verilen isimlerden biri olmaktadır.

Kredi Başvuru Şartları

Kredi başvurusunda bulunmak isteyen birçok aday öncelikle bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken hususları taşıması gerekmektedir. Bu hususlar banka kapsamında göre değişiklik göstermektedir. Aynı zamanda bu şartların eksiksiz ve tam olması güvenirlik açısından da büyük önem arz etmektedir. Bunlarla beraber en uygun kredi imkânını sunan TEB bankası verdiği kredi miktarlarına göre belirli şartlar uygulamaktadır. Bu şartları sıralamamız gerekirse şu adımları izlememiz mümkündür;

18-65 yaş aralığında olunması gerekmektedir.

Kredi notunun düşük seviyede olmaması gerekmektedir.

Aynı zamanda gelir belgesi ve banka kapsamında istenilen belgenin tam olması önemli hususlar arasında yer almaktadır.

Yukarıda yer alan şartlar daha genel kapsamlı bir şekilde olmaktadır. En doğru bilgiyi en yakın banka şubesinden öğrenmeniz oldukça mümkündür. Aynı zamanda TEB kullanıcısı iseniz müşteri hizmetleri kapsamına öğrenebilirsiniz.

Kredi Başvurusu Sonucu

60 ay kadar vade imkânı ve en düşük faiz oranı sunan TEB bankası ile anında nakit ihtiyacınızı da karşılamanız mümkündür. Başvuru kapsamında aranan şartları yerine getirdiğiniz takdirde inceleme işlemleri sağlanmaktadır. Bununla beraber kredi başvuru sonucu herhangi bir zaman diliminde yer almadığı gibi banka tarafından belirtilen iletişim kanallarından ulaşım sağlanmaktadır. Yer verilen bu şartlar doğrultusunda bankaya gitmeye gerek kalmadan kredi sonucunuzu SMS ya da bankacılık üzerinden öğrenmeniz mümkündür.