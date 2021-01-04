3 Ay Ertelemeli, Günde 12 Liraya 10 Bin Lira İhtiyaç Kredisine Hemen Başvurun!

Avantajlı kredi kampanyaları ile kendisinden sıkça söz ettiren QNB Finansbank, yeni yıl için hazırladığı ihtiyaç kredisi kampanyasını vatandaşlara sundu. Yüzde 1,41’den başlayan faiz oranları ile 36 aya varan vade seçenekleri sunulan bu kredinin ödemelerini dileyen müşteriler Nisan ayında ödemeye başlayabilecek. Yani, kredi başvurusu yaptığınız tarihten itibaren 90 gün ödemesiz dönem fırsatından yararlanabilirsiniz. Müşterilere özel ödeme planlarının sunulduğu bu kredide ödeme planınızı kendiniz oluşturabilirsiniz. Eğitim, evlilik, eşya, seyahat, borç gibi tüm masraflarınızı nakit olarak karşılamak için veya yatırım amacıyla kullanmak üzere yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurunuzu dilediğiniz kanaldan kolayca gerçekleştirebilirsiniz.

QNB FİNANSBANK’TAN YENİ YIL KREDİSİ

Hem QNB Finansbank müşterilerine hem de yeni müşteri olacak olan vatandaşlara sunulan yeni yıl kredisi, faiz oranları ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yeni yıl kredisi kampanyası kapsamında müşterilere yüzde 1,41 faiz oranı sunuluyor. Uygun faiz oranının yanı sıra vatandaşlara vade farksız 12 ay, 24 ay, 36 ay vade seçeneği sunan banka, vatandaşa kendi ödeme planını oluşturma imkanı da veriyor.

Ancak ne yazık ki, yüzde 1,41 faiz oranından yalnızca kredi puanı belli bir seviyenin üstünde olan vatandaşlar yararlanabilecek. Kredi puanı düşük olduğu için az riskli veya riskli grupta bulunan vatandaşların faiz oranını banka belirleyecek.

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

QNB Finansbank’tan ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar 75 bin liraya kadar olan kredi başvurularını banka şubelerine gitmelerine gerek kalmadan internet şubesi, mobil bankacılık veya SMS yoluyla gerçekleştirebilecekler. Yüksek limitle kredi kullanmak isteyen vatandaşların ise banka şubelerine bizzat giderek başvuru yapması gerekiyor.

QNB Finansbank’ın müşterilere sunduğu bir diğer avantaj ise kredinin ilk taksitini 3 ay erteleme imkanı sunması oldu. Maksimum 36 aya kadar vade seçeneği sunan banka, dileyen müşterilerin kredi ödemelerini 3 ay erteliyor. Yani 2021 yılının Ocak ayında kredi kullanmaya başlayan bir vatandaş, kredi geri ödemelerini Nisan 2021’den itibaren yapmaya başlıyor.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

QNB Finansbank’tan kullanacağınız 36 ay vadeli 10 bin lira ihtiyaç kredisi için uygulanacak faiz oranı yüzde 1,41’dir. Aylık olarak ödemeniz gereken taksit tutarı ise 373,19 lira olarak belirlenmiştir. Yani günlük olarak ödeyeceğiniz tutar 12 liradır.