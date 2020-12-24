25 bin TL 12 ay vade ile kredi başvurusu nasıl yapılır? 25 bin TL 12 ay vadeli krediler nasıl alınır

25000 TL ihtiyaç kredisi kullanacak olan müşteriler vade sayısını 12 ay yaparak daha düşük limitlerde aylık ödeme yaparak kredi kullanabilirler. 25 bin TL'ye kadar alacağınız kredilerde 12 ay vade yaparsanız ayrıca 3 ay ertelemeli olarak da kredi imkanından faydalanacaksınız. Sizlere vereceğimiz bankalar üzerinden yapacağınız başvurularda hızlı ve anında nasıl onay alabilirsiniz. Şimdi sizlere bu konu hakkında bilgiler veriyoruz. Kredi notu yüksek olan banka şartları uygun olan kişiler vereceğimiz bankalar üzerinden kredi başvurularını yaparak hızlı bir şekilde onay olabilirler.

Enpara.com Bankası 25000 TL 12 ay vadeli kredi başvurusu

Ülkemizin ilk dijital Bankası olan enpara.com bankası, QNB Finansbank üzerinden kurulmuştur. Bu banka üzerinden yapacağınız tüm bankacılık işlemleri online olacağı için kredi başvuruları da Online olarak yapılmaktadır. Bu bankada hesabı olan veya olmayan herkes kredi başvurusunu hızlı bir şekilde yapabiliyor. Enpara.com bankası üzerinden 25 bin TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişiler 12 ay vade 36 ay vade ve 24 ay vadeli kredi seçeneklerinden tercih ederek işlem yapabilirler. Banka düşük faiz oranları ile birlikte müşterilerine kredi imkanı veriyor. Kredi notu 1200 ve üzerinde olan müşteriler enpara.com sitesine girerek veya bankanın mobil uygulamasına girerek kredi başvurusunda bulunabilirler.

ING Bank 25 bin TL 12 ay vade ile ihtiyaç kredisi başvurusu

QNB Finansbank'ın 3 ay ertelemeli 12 ay vadeli 25000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası

ING Bank üzerinden 25000 TL ihtiyaç kredisi başvuru yapacak olan kişiler kredi notu yüksek olması durumunda daha düşük faizlerle kredi imkanından faydalanacaklardır. Sizler de eğer ING Bank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız banka şartlarımıza uygun olmanız durumunda bankanın internet sitesine girerek buradan ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurup işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu sonrasında onay alırsanız size en yakın ING Bank şubesinden kredinizi kullanacaksınız. Kredi kullanımı yapan müşteriler uygun faiz oranları ile birlikte bu bankadan 12 ay vade ile kredi kullanır. İlk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz.

25000 TL ye kadar 12 ay vade ile kredi kullanmak istiyorsanız sizlere QNB Finansbank'ın yaptığı kredi kampanyasından bahsedebiliriz. Kredi başvurusu yapacak olan müşteriler QNB Finansbank üzerinden hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilir ve onaylanan kredilerini anında kullanabilirler. Sizlere özel olarak verilen bu krediler de 3 ay erteleme ve 12 ay vade yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu için t.c. kimlik numaranızı 50/30 numarasına mesaj atarak göndermeniz yeterli olacaktır. Kredi başvurusu sonrasında banka sizlere ne kadar onay vereceğini söyleyecektir. Onaylanan tutar en yakın QNB Finansbank şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz. Ayrıca banka internet bankacılığı üzerinden de kredi veriyor.