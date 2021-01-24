24 Ocak 2021 Bankaların Güncel Faiz Oranları

Pandemi sürecinde kredi kullanmayan vatandaş sayısı oldukça az, ekonomik sıkıntıya düştüğümüz zaman ilk adresimiz olan bankaların güncel faiz oranlarını sizler için listeledik, Detaylar haberimizde

24 Ocak 2021 Bankaların Güncel Faiz Oranları

Çok sayıda vatandaş  pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayıp bankalardan kredi kullanmak durumunda kaldı,  bankalarda vatandaşın yararı adına  bazı kredi kampanyaları düzenledi  veya vatandaşların daha rahat kullanabilecekleri,  ödemekte sıkıntı çekmeyecekleri şekilde kredi faizlerini  ve kredi vadelerini düzenlemeye gitti. Vatandaşın krediye olan ihtiyacı sonucunda birçok banka vade ve faiz konusunda güncellemeleri başvurdu.  Haberimizde VakıfBank, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bankaların güncel faiz oranlarını hazırladık.  Vatandaşlar kredi çekerken,  en uygun vade en uygun faiz oranı sunan bankaları seçmekte ve kredi çekerken  bu bankaları tercih etmektedir.  Kredi kullanmayı düşünüyorsanız ya da ilerleyen dönemler için kredi çekmeyi düşünüyorsanız  bu haber tam size göre,  işte 24 Ocak 2021 Pazar günü,  Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, VakıfBank gibi kredi kullanırken tercih edilen bankaların güncel faiz oranları

  • Ziraat Bankası güncel faiz oranları

 Tüketici kredisi  güncel faiz oranı 1.64 olarak belirlendi.

  Taşıt kredisi faiz oranı 1.64 olarak belirlendi.

  Konut  kredisi güncel faiz oranı 1.47 olarak belirlendi.

  • Halkbank güncel faiz oranları 

Halkbank güncel İhtiyaç Kredisi 1.62 olarak belirtildi.

  Taşıt kredisi faiz oranı 1.62 olarak belirlendi.

 Halkbank konut kredisi faiz oranı 1.42 olarak belirlendi.

  • İş Bankası faiz oranları

  İş Bankası güncel ihtiyaç kredisi faiz oranı 1.50 olarak belirlendi.

  Taşıt kredisi faiz oranı 1.55 olarak  güncellendi.

  İş Bankası ev kredisi güncel faiz oranı 1.40 olarak yenilendi.

  • VakıfBank güncel kredi faiz oranları

 Vakıfbank ihtiyaç kredisi güncel faiz oranı 1.68 olarak güncellendi.

  Güncel konut kredisi ADK 1.40 olarak belirlendi.

 Bu bankalardan,  size en uygun kredi faiz seçeneği sunan bankaya  karar verdiğinizde,  ister mobil bankacılık üzerinden ister telefon bankacılığı,  isterseniz eğer şubeye giderek kullanacağınız krediye ilişkin detaylı bilgi ve ödeme planınızı  öğrenebilirsiniz.  24 Ocak 2021  güncel banka faiz oranlarını  sizler için listeledik.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 13:49
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