24 Ocak 2021 Bankaların Güncel Faiz Oranları

Çok sayıda vatandaş pandemi sürecinde ekonomik sıkıntılar yaşayıp bankalardan kredi kullanmak durumunda kaldı, bankalarda vatandaşın yararı adına bazı kredi kampanyaları düzenledi veya vatandaşların daha rahat kullanabilecekleri, ödemekte sıkıntı çekmeyecekleri şekilde kredi faizlerini ve kredi vadelerini düzenlemeye gitti. Vatandaşın krediye olan ihtiyacı sonucunda birçok banka vade ve faiz konusunda güncellemeleri başvurdu. Haberimizde VakıfBank, İş Bankası, Halk Bankası, Ziraat Bankası gibi vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen bankaların güncel faiz oranlarını hazırladık. Vatandaşlar kredi çekerken, en uygun vade en uygun faiz oranı sunan bankaları seçmekte ve kredi çekerken bu bankaları tercih etmektedir. Kredi kullanmayı düşünüyorsanız ya da ilerleyen dönemler için kredi çekmeyi düşünüyorsanız bu haber tam size göre, işte 24 Ocak 2021 Pazar günü, Ziraat Bankası, Halk Bankası, İş Bankası, VakıfBank gibi kredi kullanırken tercih edilen bankaların güncel faiz oranları

Ziraat Bankası güncel faiz oranları

Tüketici kredisi güncel faiz oranı 1.64 olarak belirlendi.

Taşıt kredisi faiz oranı 1.64 olarak belirlendi.

Konut kredisi güncel faiz oranı 1.47 olarak belirlendi.

Halkbank güncel faiz oranları

Halkbank güncel İhtiyaç Kredisi 1.62 olarak belirtildi.

Taşıt kredisi faiz oranı 1.62 olarak belirlendi.

İş Bankası faiz oranları

Halkbank konut kredisi faiz oranı 1.42 olarak belirlendi.

İş Bankası güncel ihtiyaç kredisi faiz oranı 1.50 olarak belirlendi.

Taşıt kredisi faiz oranı 1.55 olarak güncellendi.

İş Bankası ev kredisi güncel faiz oranı 1.40 olarak yenilendi.

VakıfBank güncel kredi faiz oranları

Vakıfbank ihtiyaç kredisi güncel faiz oranı 1.68 olarak güncellendi.

Güncel konut kredisi ADK 1.40 olarak belirlendi.

Bu bankalardan, size en uygun kredi faiz seçeneği sunan bankaya karar verdiğinizde, ister mobil bankacılık üzerinden ister telefon bankacılığı, isterseniz eğer şubeye giderek kullanacağınız krediye ilişkin detaylı bilgi ve ödeme planınızı öğrenebilirsiniz. 24 Ocak 2021 güncel banka faiz oranlarını sizler için listeledik.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 13:49