21 Aralık 2020 dolar kuru bugün ne kadar?

Son dakika dolar kuru! 21 Aralık 2020 Pazartesi dolarda son durum..

1 Dolar ne kadar?

7,66 TL

Dolar haftaya yükselerek başladı. Doların durumunu Koronavirüs ve siyasi ilişkiler etkilemeye devam ediyor. Koronavirüs salgınında mutasyona uğrayan ve daha hızlı yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle belirli ülkelere uçuş yasağının gelmesi ile gündem yine değişti. Daha sıkı tedbirler uygulanmak zorunda kalabilir.Bu durumda doları yeniden etkiler.

TCMB'den ve BBDK'dan gelen açıklamalarla dolar seviyesini koruyordu.. Normalleşme ve sadeleşme adımlarının etkisi piyasaya olumlu yansıdı.Özellike Merkez Bankası'nın faiz artırımı ile beraber piyasaya uyumlu açıklamaları doların düşmesini sağladı. Bu hafta Merkez Bankası yeniden toplanacak. Yeni bir faiz artışı bekleniyor. Bu nedenle dolarda kısa vadede yükseliş beklenmiyor. Uzmanlar doların 7,60-7,85 arasındaki dalgalanmalarının bir müddet daha devam edeceği öngörmekte.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 15:20