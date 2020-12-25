2021 Yılında Taşeron İşçilerin Maaşlarına Ne Kadar Zam Yapılacak? 4D Taşeron İşçilerin Yüzü gülecek

2020 yılının son günlerinin gündem maddesi tahmin edileceği üzere asgari ücret! Ancak, asgari ücret dışında işçi, emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zammın da milyonlar tarafından merak edildiğini söyleyebiliriz. Bu noktada, 4D’li taşeronların yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı! 4D taşeron işçiler tarafından uzun süredir maaş zammı beklentisi vardı. Alınan haberlere göre bu konudaki beklentilere olumlu cevap verilecek!

4D Taşeron İşçilerin 2021 Maaşları Ne Olacak?

Sayılarının 90 binin üzerinde olduğu tahmin edilen 4D taşeron işçilerinin maaş zammıyla ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. Bugüne kadar her altı ayda bir olmak üzere maaşlarına yüzde dört oranında zam gelen 4D taşeron işçilerinin bu durumunun 2021 yılında değişip değişmeyeceği ise merakla bekleniyordu. Yaşam şartlarının oldukça ağır olması ve enflasyon oranlarının artmasından dolayı yüzde dörtlük zammın eskisi kadar yeterli olmadığını söylemek gerekir. Bu durumdan şikayet eden 4D taşeron işçilerinin sesini en sonunda duydular.

Bu gelişmeler ışığındaiçin ödenen en düşük ücretin asgari ücret ile eşitlendiğini söyleyebiliriz. Buna ek olarak, beklenen gelişmeler olduğu takdirdeiçin yüzde 17 oranında maaş zammının yapılacağını ifade etmek gerekir.

Tüm bunların yanı sıra, tediye ödemelerinin sonlanması da dikkat çekici bir gelişme olarak yerini aldı. 31 Ocak, 22 Mayıs, 27 Temmuz ve 14 Aralık tarihinde yapılan tediye ödemeleri bu ay ile beraber sonlanmış oldu. İstisnasız her yıl 52 günlük olarak dört taksitle verilen ödemeler sırasında maaşlara ödemeler yapılıyordu. Bu dönemde, 13 günlük bir ek ödemenin de yansıtıldığını söylemek gerekir. Yapılan ödemelerin brüt maaşlar üzerinden belirleniyor oluşu ile SGK; gelir ve prim kesintilerine ek damga vergileri de kesmektedir. Kalan kısım ise maaşlara eklenir. Sonuç olarak, asgari ücret ile çalışan 4D taşeron işçi için bir yıl boyunca 52 günlük olarak 3646 TL tediye ödemesi yapılmaktadır.

2021 yılı gelmeden evvel 4D taşeron işçilerinin beklentilerinin karşılanma noktasında olduğunu söylemeliyiz.