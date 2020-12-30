2021 Yılında Kredi Şartları değişiyor! Hızlı Kredi dönemi başlıyor

2021 yılında ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler kredilerini bankalardan ve online olarak internet bankacılığından kullanabileceklerdir. Özellikle pandemi süresinin devam etmesinden dolayı bankalarda yapılacak işlemler artık Online olarak yapılmaktadır. Bu işlemlerde kredilerde ön safta yer alacaktır. Kredi kullanmak isteyen kişiler bankalara gitmeden hemen onay olabilirler. Bu onayları alabilmeniz için de bazı şartlar vardır. 2021 yılında hızlı bir şekilde onay olabileceğiniz bankalar şu şekilde belirtilmektedir. Eğer bankalardan onay almak istiyorsanız kredi notunuzun yüksek olması şartı vardır. Kredi notu düşük olan kişiler maalesef onay olamaz.

Denizbank hızlı kredi başvurusu nasıl yapılır?

2021 yılında en çok kredi verecek bankalar arasında gösterilen DenizBank SMS ile anında sizlere onay vermektedir. 32/80 numarasına Kredim yazın boşluk bırakın ve TC kimlik numaranızı yazarak gönderim yapın. 5 dakika içerisinde sizlere kredi sonucu gelir. Kredi sonucu onaylandıktan sonra hemen kredinizi kullanmak için banka şubesine gitmemiz gerekiyor. Banka şubesinden kimliğinizle krediyi kullanabileceksiniz. Eğer SMS atıp onayladığımız krediyi bankaya gitmeden kullanmak istiyorsanız Denizbank mobil uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Bu uygulamayı da sadece banka müşterileri internet bankacılığı şifresi ile birlikte kullanıyor. Alacağınız kredilerde 55 bin TL'ye kadar değerlendirme yapılır ve 36 ay vade ile sizlere kredi hizmeti sunulur.

Akbank Online hızlı kredi başvurusu nasıl yapılır?

Kolay onay veren QNB Finansbank kredi başvurusu

Reklamlarında sıkça gördüğümüz Akbank ihtiyaç kredisi başvurusu Online olarak hızlı bir şekilde yapılıyor. Hiçbir şekilde bankaya gitmeden 2 dakika içerisinde onay alabileceğiniz bu bankadan kredi başvurusu yaptıktan hemen sonra işlem yapabilirsiniz. Onaylanan krediyi şubelere gitmeden Akbank hesabınıza atacaksınız. Üstelik hafta sonu dahil bu krediyi kullanmanız mümkündür. Akbank online krediler de hızlı bir şekilde onay veriyor. Ayrıca banka şubelerinde giderseniz sadece kimliğiniz ile birlikte de kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. Kimliğinizi de kredi başvurusunda bulunduğunu da hemen banka sizleri değerlendirmeye alacak şube onayında kefilsiz olarak kredi kullandıracaktır.

Oturduğunuz yerden bir mesaj atarak kaç para onay aldığınızı merak ediyorsanız, QNB Finansbank kredi başvurusuna mesaj atarak işlem yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapacak olan kişiler 50/30 numarasına TC kimlik numaralarını göndererek Kredi başvurusunda bulunabileceklerdir. 3 ay ertelemeli olarak verilecek bu krediler de onay almanız durumunda 50.000 TL'ye kadar değerlendirme yapılır. Kredi onayını alan kişilere en yakın banka şubesinden kredileri kullanabilirler. Kredi kullanacak olan kişiler bankaya giderken gelir belgesini götürmesine gerek yoktur. Sadece kimlikleri ile birlikte onaylı kredilerini kullanabilirler. Ayrıca banka şubelerine giderek gişelerden veya bireysel müşteri temsilcisi üzerinden de kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Kredi başvurusunu yapan kişiler 1200 ve üzerinde kredi notu olması durumunda Finansbank üzerinden onay alır...