2021 SGK Yıpranma Payı Açıklandı! Erken Emekli Olacak Meslekler Belli Oldu

Ancak normal bir emeklilik için yasalar gereğinde;

Yaş,

Sigorta,

Prim gün sayısı şartlarının tamamının sağlanması gerekmektedir.

Bununla birlikte konudan istisna tutulan meslekler de bulunmaktadır. Açıklanacak olan mesleklerde mesai gören vatandaşlar yıpranma payı üzerinden daha erken emekli olabilmektedir. Çünkü her mesleğin iş yükü birbirinin aynı değildir. Bazı iş kollarında bu neden yüzünden normal emeklilik tarihi otomatik olarak öne çekilmektedir.

Beklenen Erken Emeklilik Müjdesi Geldi

Çalışanlar için erken emeklilik şartları duruma göre değişim gösterebilmektedir. Yıpranma payı işin içine girmeden de erken emekli olmak mümkündür. Bu bağlamda prim ödemeleri pek çok çalışanın işini kolaylaştırmaktadır. Ancak açıklanacak olan sistemden istifade etmek isteyenlerin yaş sorunu olmaması gerekmektedir.

Bazı çalışanlar emeklilik şartı olan yaş ve sigorta başlama tarihini sağlamaktadır. Fakat özellikle belli dönemler işe gelinmediği için prim gün sayısı emeklilik engeli oluşturmaktadır. Siz de bu neden yüzünden emekli olamıyorsanız duruma göre;

Askerlik borçlanması,

Doğum borçlanması yöntemlerinden herhangi birini tercih edebilirsiniz.

Bahsedilen iki sistem de emeklilik tarihini öne çekmektedir. Bu da prim ödemelerini tamamlayan kişilerin erken emekli olabilmelerine olanak tanımaktadır.

Hangi Meslekler Erken Emekli Yapıyor?

Kurşun işi,

Arsenik işi,

Asit üretim işi yapan mesleklerdir.

Açıklananher sene güncellenmektedir. Bu durum yeni meslek kollarının oluşması ile açıklanmaktadır. Bazı meslekler için gün sayısı 60 iken bazılarında 60 – 90 gün arasında değişim gösterebilmektedir. 60 – 90- 180 gün arasında değişim göstereler;

60 gün olanlar;

Cam fabrika ve atölyelerinde iş görenler,

Çimento fabrikalarında iş görenler,

Termik santrallerde iş görenler,

Alüminyum fabrikalarında iş görenler,

Döküm fabrikalarında iş görenler şeklindedir.

90 gün olarak hesaplananlar ise;

Cıva üretimi yapan yerlerde iş görenler,

Demir ve çelik üretim fabrikalarında iş görenler olarak açıklanmıştır.

Emeklilikte Yıpranma Payı

Bahsedildiği üzere her meslek birbiri ile aynı şartlara sahip değildir. Kimisi çalışanlar için fizyolojik kimisi ise psikolojik baskı yapmaktadır. Sayılan istisnai meslekler bundan ötürü yıpranma hakkı tanımaktadır. Yıpranma hakkı ise meslek sahiplerinin erken emekli olabilmelerine olanak tanımaktadır. Peki yıpranma hakkının kullanımı ne şekilde gerçekleşmektedir?

Normal şartlar altında emeklilik ya da erken emeklilik için çalışanların yazılı olarak başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak işin içine yıpranma payının girmesi durumları değiştirmektedir. Öncelikle sistemin işlemesi için çalışanların ek bir talep göndermelerine gerek bulunmamaktadır. SGK, özel meslekler için yıpranma payını otomatik olarak hesaplamaktadır. Bu da meslek sahiplerine 60 – 90 ya da 180 güne kadar senelik prim günü kazandırmaktadır.

Yıpranma Payı Nasıl Hesaplanır?

Fiili hizmet zammı çalışanların emekliliklerini otomatik olarak etkileyen sistemlerin başında bulunmaktadır. Yıpranma payı hesaplamalarında da buradan etkilenmektedir. Normalde bir çalışan 12 ay mesai yapmışsa 12 aylık bir prim hakkı elde etmektedir. Ancak yıpranma payı bu durumu değiştirmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu otomatik sistemleri istisnai meslekler için fiili hizmet zammı gün eklemesi yapmaktadır. Bu da 12 ay çalışan birinin 15 ay çalışmış gibi görünmesini sağlamaktadır. Durum nihayetinde kişilerin prim gün sayılarını erkenden tamamlamalarını sağlamaktadır. Bu da erken emekliliği beraberinde getirmektedir.