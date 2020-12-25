2021 Konut Fiyatları Düşer Mi Yoksa Artar Mı? Uzmanlar Yorumladı

Ülkemizde konut yatırımlarına büyük bir ilgi artışı bulunmaktadır. Uzun vadeli bir yatırım olan konut sektörü hem yatırım amaçlı hem de kullanım amaçlı hizmet verebilmektedir. Konut sektörü ülkemizdeki enflasyon ve döviz kurlarından yüksek oranda etkilenmektedir. Konut sektörü uzun vadeli fakat yüksek gelirli bir yatırım konumunda bulunmaktadır.

Bankaların konut kredilerinde sunmuş olduğu avantajlar aracılığı ile insanlar konut yatırımlarına yönelmişlerdir. Konut yatırımlarının değerinin değişkenlik göstermesinin birçok sebebi bulunmaktadır. Bu sebeplerden birkaçı şu şekilde yer almaktadır.

Konut vergilerinin artışı gibi etkenler fiyat artışına sebebiyet verebilmektedir.

Almış olduğunuz konutun yapısal durumu fiyata etki eden maddelerden birisi olmaktadır.

Konutun bulunduğu konum fiyata etki edebilmektedir.

Konutun deprem sigortasının olup olmaması fiyatını etkileyen nedenlerden bir tanesi olabilmektedir.

Konutun yapımında kullanılan malzemelerin kalitesi ve dayanıklılığı konutun fiyatının artışında önemli rol oynamaktadır.

Birçok yapı malzemesi ülkemize diğer ülkelerden ihraç edildiği için döviz kuru konut fiyatlarının artmasını sağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi olmaktadır.

Konut Alacak Kişilerin Dikkat Etmesi Gereken Maddeler Nelerdir?

Konut alacak kişiler birçok etkeni göze alarak bu yatırımı yapmalıdırlar konut fiyatlarının değişkenlik göstermesi yapmış olduğunuz yatırımın ani olarak kar elde etmesine de zarar etmesine de yol açabilmektedir. Konut alacak kişilerin dikkat etmesi gereken maddelerden birkaçı şu şekilde olmaktadır.

Konutun yapısal durumunun iyi durumda olması gerekmektedir.

Konutun bulunmuş olduğu konum iyi olmalıdır.

Deprem gibi doğal afetlere karşı dayanıklı yapı malzemelerinden yapılmış olmalıdır.

Yaşam koşullarınıza uygun olup olmadığı kişi açısından büyük bir öneme sahip olmaktadır.

Bankaların Konut Fiyatlarına Etkileri Nelerdir?

Konut alım satımlarında bankaların çok büyük bir etkisi bulunmaktadır. Yatırım ya da tüketim amaçlı konutları kullanmak isteyen tüketicilere düşük oranda faizlerle konut kredisi sağlayan bankalar tüketicilerin yatırım yapabilmelerine olanak sağlayabilmektedir. Bankalar tüketicilere uygun krediler sunarak konut fiyatlarının dalgalanmasında en büyük etkenler arasında yer almaktadır.

Bankaların kredi vererek insanların mülk sahibi olmasını sağlaması enflasyona etki edeceğinden konut fiyatlarının düşmesine yardımcı olacaktır. Düşüş gösteren konut fiyatları insanların gelir elde ederek ekonomik artışı sağlamalarını etkileyen en önemli faktörler arasında yer almaktadır.

2019 Ve 2020 Yılında Konut Fiyatları Nasıldı?

Konut fiyatları her geçen yıl yükselerek artış göstermiştir. Bu artışın sebebi konut yatırımına olan yüksek ilgi olmaktadır. Bankalar çekilen kredi tutarının miktarına ve taksit miktarına bağlı olarak faiz oranlarını belirlemektedir. 2019 yılında insanların konut sektörüne ilgisi 2020 yılından daha düşük olduğu için faiz oranları daha düşük olmaktaydı. 2020 yılında konut sektörüne ilgi çok yüksek oranda artmış olmaktadır. Bankaların artan talebi geri çevirmemek adına faiz oranlarını çok düşük miktarlarda yükseltmiş olduğu gözlemlenmektedir.

2020 yılında konut piyasasına olan ilgi yüksek olduğu için 2021 yılında da konut fiyatlarının düşüş göstereceği tahmin edilmektedir. Belediyelerin ve kurumların konut inşaatlarına izin verilme oranı artmış olmaktadır. 2021 yılında konut inşaatların artacağı ve konut fiyatlarının düşeceği tahmin edilmektedir. Üretim arttığı takdirde fiyatlarda düşüş gözükmektedir. Düşüş gerçekleştiğinde tüketicilerin ilgisi artış gösterecektir.

Sonuç olarak konut kredisi almak isteyen bireyler, yılın son dönemleri olan bu dönemlerde kredi başvurusunda bulunmamalıdır. Yılbaşından sonra her ülkede olduğu gibi Türkiye ekonomisinde de ciddi dalgalanmalar olacaktır. Bu bağlamda konut kredilerinde de düşüş olma ihtimali çok yüksektir. Bu yüzden kısa bir süre beklemek ve piyasanın durumunu gözlemledikten sonra kredi başvurusunda bulunmak en sağlıklı karar olacaktır.

Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2020, 19:54