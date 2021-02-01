2021 ile Marketlerde Hangi Ürünlere Zam Geldi?

Yeni yılın gelmesiyle zamlardan gelmeye başladı.

Öğrenilen bilgiye göre 2021 yılı Ocak ayında en fazla artış gösteren ürünün market için süt, üretici için ise satılık oldu öğrenilirken, fiyatı en çok düşen ürünün ise marketler için karnabahar, üreticiler için ise lahana olduğu öğrenildi.

2021 yılı Ocak ayı için üretici de fiyatı 68 kuruş olan lahananın 2 TL 70 kuruşa yükseldiğini, maydanozun ise 50 kuruştan 1 TL 96 kuruşa yükseldiğine, sütün ise 2 TL 73 kuruş da 8 TL 17 kuruşa yükseliş yaşadığını, marulun ise güncel olarak 1 TL 68 kuruştan 5 lira 19 kuruşa satışa sunulduğu biliniyor.

Yapılan araştırmaya göre, karnabahardaki fiyat düşüşünü sırası ile; ıspanak, pırasa, elma, kuru soğan, lahana, patates, havuç, yumurta ve nohut takip etmektedir.

Marketlerde en fazla fiyat artışı olan ürünün ise pastörize süt olduğu öğrenildi. Sunulan rapor araştırmaya göre sütteki bu fiyat artışını sırası ile; kabak, beyaz peynir, patlıcan, sivri biber, tereyağı, fındık, yoğurt, kuru üzüm, kırmızı mercimek ve son olarak ise Lima'nın takip ettiği öğrenildi.

2021 yılı Ocak ayında ise üreticide bazı ürünlerde fiyat değişimi gerçekleşmedi. Bu ürünler ise sırası ile şu şekilde; kuru incir, pirinç, kuru kayısı, yeşil mercimek, kırmızı mercimek, maydanoz, elma, fındık, nohut son olarak ise kuru fasulye olarak bilinmektedir. Üreticide bazı ürünlerde fiyatında değişiklik meydana gelmezken bu ürünler yukarıda listelediğimiz ürünlerdir.

Fiyatında en fazla düşme meydana gelen ürün ise lahana oldu, en fazla artışın ise salatalık da görüldüğü ifade edildi. Yemeklerin olmazsa olmazı kuru soğan ve tüketimi çok fazla olan patateste koronavirüs salgını sebebiyle talepte daralmalar ve aynı zamanda pazarlamada da problemler yaşamasına yol açmasına sebep oldu, bu sebeplerden dolayı kuru soğan ve patateste fiyatlarda düşüş yaşandığı ve ihracat da olmak üzere bu ürünler için yeni satış pazarları, sahaları bulunması gerektiği ifade edildi.