2021 Faizsiz Kredi Veren Bankalar Güncel Listesi Faizsiz Kredi Nasıl Alınır?

Salgın dönemin de vatandaşlarımız oldukça zor zamanlardan geçtiler. Krediye ve acil nakde olan ihtiyaç daha da arttı. Fakat vatandaşlarımız kredi çekerken de faiz nedeniyle oldukça büyük sıkıntıya giriyorlar. Hem dini sebeplerden dolayı faizse yaklaşmak istemeyen bir kesim var hem de birçok vatandaşımız aldıkları paranın iki katını bankaya ödemek istemiyorlar. Bu nedenle faiz kredi veren bankalar oldukça aranıyor. Peki salgın döneminde faizsiz kredi veren bankalar hangileri? Faizsiz kredi nasıl çekilir hangi bankalar faizsiz kredi veriri haberimizde.

Bankalar vatandaşlarımızın isteklerine uyarak dönemlere göre farklı kampanyalar ve fırsatlar sunmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve dönemlere göre değişen bu paketler de vatandaşlarımız en için en uygun fırsatları içerir.

Salgın dönemiyle birlikte de bu nedenle bankalar ihtiyaç kredisi içeren paketler düzenlemeye başladı. Bankalar tarafından sunulan direkt krediler arttı, ihtiyaç kredilerine esnek ödeme fırsatları yerleştirildi hatta bazı bankalar faiz oranlarını bile düşürdü.

Bazı bankalar ise bu dönemde vatandaşlarımıza faizsiz kredi fırsatı sundular. Bizde sizler için 202 yılında faizsiz kredi veren bankaları ve faizsiz kredi çekmenin şartlarını yazdık.

FAİZ SİSTEMİ YOK KAR SİSTEMİ VAR

Faizsiz kredi seçeneği sunan bankalar vatandaşlarımızdan faiz yerine kar sisteminde kazanç alırlar. Bankalar sizin krediniz üzerinde kendilerine belli bir oranda kâr payı alır ve size faiz uygulamazlar.

FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR

Faizsiz krediyi ise devlet bankaları başta olmak üzere birçok katılım bankası sunmaktadır. Aynı zamanda özel bankalardan bazıları da faiz sistemi ile değil kâr payı oranlarıyla çalışır.

Bazı bankalar ise genel olarak faiz sistemi ile çalışsa da vatandaşlarımız için kâr payı içeren özel paketler ve kampanyalar da sunmaya başladı.

Faizsiz kredi veren bankalar, müşterilerine faiz sistemi ile değil kar sistemi ile kredi veriyor. Faizsiz kredi çekmek isteyen vatandaşlara bu durumda faiz sistemi ile değil, kar sistemi ile kredi verilir. Faizsiz kredi veren bankalara baktığımız zaman başta kamu bankalarından olan Ziraat Bankası geliyor. Ziraat Bankası, faizsiz kredi çekmek isteyen esnaf, çiftçi, emekli ve memur gibi vatandaşlara çeşitli faizsiz kredi paketleri sunuyor. Aynı şekilde Ziraat Bankası gibi dönemlere göre müşterisine faizsiz kredi veren bankalar da bulunuyor. Faizsiz kredi veren bankalara baktığımız zaman büyük bir çoğunluğunun katılım bankası olduğunu görüyoruz. Faizsiz krediyi daha çok katılım bankaları veriyor. Bunun nedeni ise, katılım bankaları daha çok kâr payı sistemi ile çalışırlar. Katılım bankalarının kâr payı ile kredi vermesi durumundan dolayı da pek çok katılım bankası, müşterisine faizsiz kredi çekme imkânı sunar. Peki, faizsiz kredi veren bankalar nelerdir? 2021 faizsiz kredi veren bankalar hangileridir?

2021 Faizsiz Kredi Veren Bankalar

Öncelikle listemize devlet bankaları ile başlayalım.

DEVLET BANKALARI

Ziraat Bankası vatandaşlarımız genellikle faiz sisteminde kredi paketi sunsa da faizsiz kredi çekmek isteyen esnaf, çiftçi, emekli ve memur için kâr payı oranlarıyla sunulan paketleri de vardır.

Ayrıca Vakıf Katılım, Ziraat Katılım gibi diğer birçok Katılım Bankası kâr payı oranlarıyla çalışır.

ÖZEL BANKALAR

Albaraka Türkiye,

Türkiye Finans Katılım

Kuveyt Türk Katılım

İş Bankası,

Deniz Bank,

Garanti BBVA Bankası,

Yapı Kredi Bankası

Bu bankalar da aynı zaman da vatandaşlarımıza faizsiz kredi seçeneği sunar ya da tamamen kâr payı oranlarına göre çalışırlar.