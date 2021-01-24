2021 En Ucuz Araba Fiyatları! Ocak Ayı Sıfır Otomobil Fiyatları Belirlendi

ÖTV artışı vatandaşları ikinci el pazarına sürüklemişti. Lakin ikinci el araçlara olan talep artışı kullanılmış otomobil pazarında fiyat artışlarına neden olunca vatandaşlar ilgilerini yeniden sıfır otomobillere çevirdiler. Peki 2021 yılı ocak ayında en uygun sıfır otomobil hangisi? Sıfır kilometre araçların fiyatları ne durumda? Sizler için derledik ve karşılaştırdık.

Peki hangi markanın en ucuz sıfır otomobili ne kadar? İşte ocak ayı fiyatları ve karşılaştırması;

BMW marka en ucuz otomobil modeli 118’i Aralık 2020 tarihinde 401 bin 300 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı 417 bin 700 Türk lirası olarak güncellenmiş.

Citröen marka en ucuz otomobil modeli c-elysee Aralık 2020 tarihinde 192 bin 500 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı 197 bin 500 Türk lirası olarak güncellenmiş.

Dacia marka en ucuz otomobil modeli Sandero Aralık 2020 tarihinde 158 bin 900 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı 158 bin 953 Türk lirası olarak güncellenmiş.

Jeep marka en ucuz otomobil modeli Renegade Aralık 2020 tarihinde 289 bin 450 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı henüz güncellenmemiş durumda.

Kia marka en ucuz otomobil modeli Rio Aralık 2020 tarihinde 139 bin 400Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı 156 bin 273 Türk lirası olarak güncellenmiş.

Mercedes-Benz marka en ucuz otomobil modeli A180 Aralık 2020 tarihinde 413 bin 500 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı 386 bin 200 Türk lirası olarak güncellenmiş.

Salgın sürecinde derinden etkilenen sektörlerden biri de otomotiv sektörü. Otomobil üretiminin tüm firmalarda yavaşlaması, hatta bazılarında durması, sosyal mesafeye uymak amacı ile toplu taşıma kullanmak yerine şahsi araç edinmek isteyen vatandaşların oluşturduğu talep yoğunluğun karşılanmasını imkânsız hale getirmişti. Bu nedenle vatandaşlar yeni otomobil üretilmediği için ikinci el pazarına yönelmişlerdi. Otomobil sahibi olan vatandaşlar da krizi fırsata çevirme yolunu izleyerek araçlarının değerlerini neredeyse iki katına çıkarmışlardı. Üretimin yeniden normalleşme sürecine dönmesi ile vatandaşlar tekrar gözlerini sıfır araçlara çevirdiler. Ocak ayında bazı taşıt kredisi kampanyalarının sona ermesi nedeniyle bekleyişe geçen vatandaşlar sıfır araç fiyatlarını şu anda yakından takip ediyor.

Peugeot marka en ucuz otomobil modeli Aralık 2020 tarihinde 192 bin 500 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı 204 bin 192 Türk lirası olarak güncellenmiş.

Renault marka en ucuz otomobil modeli Clio Aralık 2020 tarihinde 137 bin 900 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı 152 bin 900 Türk lirası olarak güncellenmiş.

Seat marka en ucuz otomobil modeli İbiza Aralık 2020 tarihinde 161 bin 500 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı 170 bin Türk lirası olarak güncellenmiş.

Toyota marka en ucuz otomobil modeli Corolla Aralık 2020 tarihinde 190 bin 900 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı 203 bin 600 Türk lirası olarak güncellenmiş.

Volskswagen marka en ucuz otomobil modeli Aralık 2020 tarihinde 187 bin 300 Türk lirası iken bu aracın Ocak 2021 fiyatı henüz güncellenmemiş durumda.

Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2021, 00:46