2021 Emekliler İçin Güzel Geçecek! Emekliye bir müjde daha

2020 yılının son haftasına girmeye hazırlanırken hem asgari ücret hem de memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacağı gündemin ilk sırasında yer alıyor! Bu konuyla ilgili toplantılar son hızda devam ederken emeklilerin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Ocak zammını merakla bekleyen emekliler; büyük ihtimalle 3010 TL maaş almaya hak kazanacaklar!

Emekli Maaşları Ne Kadar Olacak?

Hem memurlar hem de emekliler için yüzde üç oranında Ocak ayı zammı yapılacağı ifade edilirken zamların yanı sıra enflasyon farklarının da eklenmesiyle beraber yüzde 6,96’ya kadar çıkan zam oranından bahsedebiliriz. Bahsedilen oran gerçek olduğu takdirde en düşük emekli maaşının 3010 TL olacağı söyleniyor. Ancak, yine de en düşük ve en yüksek emekli maaşı ile ilgili spekülasyonlar devam ediyor diyebiliriz.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammın açıklanmasına kısa bir süre kaldı. Bir başka deyişle, Aralık ayının enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraber memur veda belli olacak diyebiliriz. Kısaca ifade etmek gerekirse, 2020 yılının son altı aylık sürecinde enflasyon oranlarının yüzde dördün üstüne çıkmasıyla beraber arada gelen farklar da yüzde üçlük zam oranının üzerine eklenecek. Bu noktada, her şeyin 4 Ocak tarihinde belli olacağını söyleyebiliriz. 4 Ocak tarihinde saat 10.00’da Aralık ayına ait enflasyon oranlarının açıklanmasıyla beraberda belli olacak.

2020 yılının enflasyon tahminlerinin yüzde 14,18 olacağı söylenirken bu oranın uygulamaya konmasıyla beraber emekli ve memur maaşlarına uygulanacak zam oranı da yüzde 6,96 olacak! Bir başka deyişle, güncel tarih itibariyle en düşük memur emeklisi maaşı 2 bin 814 TL iken zam oranıyla beraber bu tutarın 3 bin 10 TL olacağını söyleyebiliriz.

Memurlar için maaş kadar aile yardımının da önemli olduğu biliniyor. Buna göre, belirtilen rakamlar gerçek olduğu takdirde 540 TL aile yardımı ödemesi yapılacak. Bunun yanı sıra, eş ve çocuk yardımları ile beraber de memurların kazancı artacak!