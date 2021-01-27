2021 Emekli Promosyon Ücretleri Belli Oldu! Bankaların Yeni Promosyon Kampanyası

Bu durumun yanında olarak çok sayıda özel banka da promosyon hizmeti vereceğini açıkladı. Bankalar Sosyal Güvenlik Kurumu ile beraber yaptığı beraberlik ile on binlerce emekli vatandaşa, maaşlarını uygun gördüğü bankadan alma taahhüdünde bulunarak bankalardan promosyon ödeme alabilmektedir.

Önceki günlerde SGK ve Ziraat Bankası ile beraber yapılmış olan anlaşma koşullarında; Maaşları oranı 1500 TL'ye kadar olan emekli vatandaşlara tam olarak 500 TL, 1500-2500 TL arasında olan emekli vatandaşlara 625 TL, 2500 TL üstünde olan vatandaşlara 750 TL promosyon ücreti verilmektedir. Bu para kişinin şahsi hesabına yatırılacaktır.

Farklı bankalarda yapılacak promosyon ödemeleri bu miktarlardan aşağı bir tutar olmayacaktır. Özel bankalar belirlenmiş tutarların altında ek ödemeyi emeklilere veremeyecek. Bu ödemeden faydalanacak emekli vatandaşlar maaşlarını 3 yıl boyunca farklı bankalardan alamayacaktır.

Yapı Kredi Bankası

Sosyal Güvenlik Kurumu 31 Mart 2020 tarihinden itibaren Yapı Kredi bankasına geçecek müşterilere 750 TL’ye kadar olan ücretin yanı sıra ek olarak 250 TL ödüllerden faydalanabileceklerdir.

Garanti Bankası

Garanti bankası ile SGK ile beraber imzalanan protokolde, emekli maaşını alacak vatandaşlar 3 yıl boyunca Garanti bankasından alma sözü veren emekli vatandaşlar, ek ürün şartı aranmadan 1.200 TL ödeme alabileceklerdir.

Garanti Bankası 1.500 TL emekli maaşı alan vatandaşlara 800 TL, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alan vatandaşlar için ise 1.000 TL, 2.500 TL ve daha çok maaş alanlara vatandaşlara ise 1.200 TL nakit ödeme yapacaktır.

Türkiye Ekonomi Bankası

TEB' in 10 Şubat tarihi itibarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu emeklisi olan vatandaşlara emekli maaşını bünyelerine yani bankalarına taşıyan müşterilerine yaptıkları kampanya ile, maaşları 1000 TL'ye kadar olan emekli vatandaşlara 850 TL vermektedir bunun yanı sıra 1.000 TL ya da 1.999 TL arasında maaş alan emekli vatandaşlara ise tam olarak 925 TL promosyon ödemesi yapmaktadırlar.

Emekli maaşı ortalama 2.000 TL ve üzeri olan emekli vatandaşlar 1.000 TL nakit olarak promosyon imkanından faydalanabilecektir. Türkiye Ekonomi Bankası’nın bünyesinde farklı kampanyalar bulunmaktadır bu kampanyalardan yararlanmak isteyen emekli vatandaşların yapmaları gereken durumlar şunlardır; En az iki tane olmak kaydı ile kartlar üzerine otomatik ödeme talimatı vermektir bunlar için Türkiye Ekonomi Bankası internet şubesinden yararlanabilirsiniz.

Ziraat Bankası

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Ziraat Bankası ile iş birliği yaparak Promosyon ödemesi almak isteyen vatandaşlara 3 yıl aynı bankadan maaş almak isteyen vatandaşlara promosyon ödemesi verilecektir. Buna bağlamda 1.500 TL'ye kadar olan emeklilere 500 TL, 1.500-2.000 TL arasında olan emeklilere Bu ödemeler her bankada farklı olmak üzere değişmektedir.

Maaş miktarları ve alınan prim bu bağlamda oldukça etkili olmaktadır. Yapılacak işlemlerde kampanyadan vatandaşların yararlanabilmesi için oldukça hassas davranılmaktadır. Bu işlemleri vatandaşlar online mobil bankacılık üzerinden ya da şube üzerinden irtibata geçebilirsiniz.

Promosyon kampanyasına dahil olduktan sonraki süreçte vatandaş 3 yıl boyunca farklı bir banka üzerinden maaşını çekememektedir. Bu anlamda şubelere gittiğiniz takdirde size bilgiler son derece detaylı bir şekilde verilecektir. Başvuru yaptığınız takdirde görüşmeleriniz oldukça hızlı bir şekilde değerlendirilecektir. Kampanya talebiniz alınacak ve en kısa süre zarfı içerisinde sizlere dönüş sağlanacaktır.