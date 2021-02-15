2021 Dolar Beklentileri Nelerdir? Dolar Düşmeye Devam Edecek Mi?

Dolar düşmeye devam ediyor. 7 bandına demir atmış duran doların ise daha ne kadar düşeceği ve umanlardan gelen tahminler merak ediliyor. Peki dolar kuru ne olacak düşmeye devam edecek mi, dolar almak için mı satmak için mi uygun zaman? İşte bizde sizler için piyasaların dolar beklentisini ve uzman yorumlarını derledik. Detaylar haberimizde.

2020 yılının rekor seviyelerle ardında bırakan dolar 2021 yılında düşüş yaşamaya devam ediyor. Dolar- Türk lirası bandı ise sadece ülkemizde değil küçük büyük uluslararası yatırımcılar tarafından bile takip ediliyor. HSBC bank sonra raporunda ise Dolar- Türk lirası için 6,50 bandını gösterdi. İşte detaylar;

HSBC Bank kısa süre içerisinde dolar kuruna dair yeni bir rapor daha paylaştı. HSBC tarafından paylaşılan rapora göre Türk lirasının değeri artmaya devam ediyor. Merkez Bankası tarafından atılan emin adımlar ve yüksek faiz politikası ile birlikte dolar içinde 2021’e dair beklentiler her geçen gün artıyor. En son Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ın faizlerde düşüş olmayacağı belirtmesinin ardından piyasadaki güven ortamı da arttı. 2021 yıl sonuna dair veriler de tekrar şekildendi. HSBC de daha önceden açıkladığı Dolar- Türk lirası bandını daha da aşağıya çekti. İşte son güncel dolar kuru tahminleri;

DOLAR BEKLENTİSİ DÜŞÜYOR

Dolar kurunun 2021 sonundaki beklentisi ise düşüş göstermeye devam ediyor. Bunu HSBC tarafından yayımlanan son raporda da görebiliriz. Türk lirası her geçen gün daha da değer kazanıyor.

HSBC tarafından yayımlanan ilk raporda Türk lirası- Dolar ikilisi için yıl sonunda 7,10 Türk lirası tahmini yapılmıştı. Fakat Merkez Bankası’nın emin adımlarla yola devam etmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın reform adımlarından bahsetmesiyle birlikte Türk lirasının değer kazanışı devam etti. Küresel etkilerden de etkilenerek düşüş yaşayan dolar sonucunda 2021 Dolar Kuru beklentileri de tekrardan yenilendi.

HSBC bankta dolar kuruna dair tahminlerini 6,50 TL olarak güncelledi.

MERKEZ BANKASI SAYESİNDE

HSBC Bank tarafından açıklanan yeni ayrıntılı raporda ise dolar kuru tahminin bu kadar aşağı çekilmesine neden olarak Merkez Bankası gösterildi. Merkez Bankası tarafından gelen dolar hamleleri sayesinde yabancılara daha fazla yatırım yapmaya başladı. Yatırımcının iştahının atması da şüphesiz piyasaya yeni kan verdi.

Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eğer tekrardan dolar alımına giderse bu küçük ve büyük tüm riskleri azaltacak ve Türk lirasının değerinin artmasında mihenk taşı rolünü oynayacak. Aynı sebeplerden de HSBC Bank’ın raporunda da bahsedildi. Merkez Bankası’nın rezervlerinin güçlenmesiyle birlikte işler daha da yoluna girebilir.