2021'de Sıfır Faizli İhtiyaç Taşıt ve Konut Kredisi Veren Bankalar Belli Oldu!

Uygun maliyetlerle kredi çekmek isteyen vatandaşlar faizsiz kredi veren bankaları daha çok tercih ediyor. Bu nedenle arama motorlarında faizsiz kredi veren bankalar sık sık araştırılıyor. Bankaların 2021 yılı için hazırladığı kampanyalarla birlikte 2021'de faizsiz kredi veren bankalar da belli oldu. Sizler için faizsiz ihtiyaç, konut, taşıt kredisi veren bankaları derledik.

Ziraat Bankası gibi devlet bankaları dönem dönem çiftçi, emekli, esnaf gibi belirli kişilere faizsiz kredi desteği vermektedir. Bu kampanyalar dışında faizsiz kredi veren bankalar çoğunlukla katılım bankalarıdır. Bu bankalar faiz sistemi yerine kar payı sistemi kullanmaktadır. Bu doğrultuda haberimizin devamında söz edeceğimiz bankalar faizsiz kredi vermektedir.

FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINIR?

Faizsiz kredi veren bankalardan kredi almak isteyen vatandaşların karşılamaları gereken bazı şartlar vardır. Bankaların vereceği kredilerin şartları türüne göre değişiklik göstermektedir. Bunun dışında hem devlet bankalarında hem de özel bankalarda aranan şartlar şunlardır;

•Faizsiz kredi almak isteyen vatandaşın banka sicilinin temiz olması gerekmektedir.

•Kişinin SGK’lı çalışan olarak herhangi bir kurumda aktif olarak çalışıyor olması gerekmektedir.

•Kişinin kredi notunu risksiz olması gerekmektedir.

•Daha önce çektiği kredilerin veya kredi kartlarının ödemelerini düzenli olarak yapmış olması gerekmektedir.

•Bankaların kefil ya da teminat istemesi durumunda kişinin kefil ya da teminat gösterebilecek durumda olması gerekmektedir.

Söz konusu genel koşulları ve kredi için belirlenmiş koşulları karşılayan kişiler faizsiz kredi veren bankalara başvuru yapabilir ve kredilerini kolayca çekebilirler.

FAİZSİZ KONUT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Her geçen gün faizsiz konut kredisi sağlayan bankaların sayısı artmaktadır. Bu bankalar katılım bankalarıdır. Albaraka Türk Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Bankası, Emlak Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası gibi bankalar faizsiz konut kredisi vermektedir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi katılım bankaları kar payı sistemi ile işler.

FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ VEREN BANKALAR

Bankaların yanı sıra faizsiz taşıt kredisi sağlayan pek çok otomobil firması mevcuttur. Her otomobil firması belirli dönemlerde faizsiz kredi kampanyalarını duyurur. Bunun için her ay markaların o aya özel düzenledikleri kampanyaları takip etmek gerekmektedir. Çoğunlukla yerli otomotiv şirketleri tarafından verilen faizsiz taşıt kredileri Opel Fiat Ford, Hyundai, Citroen gibi otomotiv şirketleri tarafından da verilmektedir. Faizsiz taşıt kredisi kampanyasından yararlanmak için kampanyayı duyuran otomotiv bayilerine giderek başvuru yapabilirsiniz.